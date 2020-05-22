banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102660
ALTIN
379.650
DOLAR
6.8032
STERLİN
8.2991
EURO
7.4184
banner339
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK
BRTK'da mobbing !
BAY-SEN BAŞKANI AÇIKLADI!
Akıncı ve Anastasiadis telefonda geçişleri konuştu
PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Ramazan Bayramı 24 Mayıs’ta başlıyor

İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan üç günlük Ramazan Bayramı, 24 Mayıs Pazar günü başlıyor. 

22 Mayıs 2020 Cuma 12:31
Ramazan Bayramı 24 Mayıs’ta başlıyor
banner337
banner345

İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayında tutulan orucun ardından kutlanan üç günlük Ramazan Bayramı, 24 Mayıs Pazar günü başlıyor. 
Bayram namazı Pazar günü, sabah saat 06.15’te kılınacak.Bayram namazıyla birlikte toplu ibadet yasağı da kalkmış olacak.
Covid 19 nedeniyle bu yıl Cumhurbaşkanlığında bayramlaşma olmayacak, Merkezi Cezaevi’nde kapalı görüş yapılacak. 
Din İşleri Başkanlığı bu yıl Ramazan için verilecek fitreyi 35 TL olarak belirledi. 
CUMHURBAŞKANLIĞINDA BAYRAMLAŞMA YAPILMAYACAK
Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelenin başarıyla ulaşması için uygulanan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunmasının kritik önemi nedeniyle, bu yıl Ramazan Bayramı’nda, Cumhurbaşkanlığı’ndaki geleneksel bayramlaşma da yapılamayacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, bayram mesajı geçtiğimiz yıllardaki gibi BRT ve diğer televizyonlarda yayınlanacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, her Ramazan Bayramı’nın ilk gününde geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığındaki halkla bayramlaşıyordu.
MERKEZİ CEZAEVİ KAPALI GÖRÜŞ
Ramazan Bayramı süresince, Merkezi Cezaevinde uzun süredir aile ve yakınlarıyla yüzyüze görüşme gerçekleştiremeyen mahkum ve tutuklular, sağlık riski yaratmayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının önerdiği tedbirler çerçevesinde, kapalı görüş sistemi ile aile ve yakınlarıyla görüşebilecek.
Ziyaretler şu şekilde düzenlendi;
“Ağır ceza hükümlüleri 24-25 Mayıs tarihlerinde tam gün, hafif ceza hükümlüleri 26 Mayıs tarihinde sabah 09.00-13.00 saatleri arasında, Hükümsüz tutuklularise 26 Mayıs öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri ile 27 Mayıs tam gün”

banner341
Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları zorunlu olacak.
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALKIN BAYRAMINI KUTLADI, BAYRAM ÖNLEMLERİNİ DUYURDU 
Bu arada, Polis Genel Müdürlüğü de Ramazan Bayramı mesajı yayımladı ve halkın Ramazan Bayramı’nı huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerinin alındığını vurgulayarak, bayram önlemlerini duyurdu.
Mesajda, “hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramlar, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden biridir. Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız” denildi.
Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikayetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi. 
Polis Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: 
“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”
Polis Genel Müdürlüğü, halkı bayram süresince rehavete kapılmadan korona virus salgını kapsamında alınan tüm kurallara uymaya, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı içinsosyal mesafeyi korumaya davet ederek, sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.
BAYRAMDA HAVA DURUMU
Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, havanın yarın ve bayramın birinci günü olan Pazar havanın parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazartesi ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek.
 

Son Güncelleme: 22.05.2020 12:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KÜB'ten yangın sonrası zarar gören alanların yeniden hayata dönebilmesi için büyük destek
KÜB'ten yangın sonrası zarar gören alanların yeniden hayata dönebilmesi için büyük destek
Bakan Ünal Üstel Belediye Başkani İsmail Arter’i ziyaret etti
Bakan Ünal Üstel Belediye Başkani İsmail Arter’i ziyaret etti
Ctp’den Eleştiri…“hükümetin ‘ben Yaparım Olur’ Mantığı Kabul Edilemez”
Ctp’den Eleştiri…“hükümetin ‘ben Yaparım Olur’ Mantığı Kabul Edilemez”
YDP ilçelerde bayramlaşma yapacak
YDP ilçelerde bayramlaşma yapacak
Cumhurbaşkanı Akıncı, Uluçay, Tatar, Özersay ve Meclis'teki siyasi partilerle görüşüyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, Uluçay, Tatar, Özersay ve Meclis'teki siyasi partilerle görüşüyor
Memur-sen’den  ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
Memur-sen’den  ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
Tufad, Uluslararası Sanal Dans Ve Müzik Yarışmasında “grand Prix” Ödülüne Layık Görüldü
Tufad, Uluslararası Sanal Dans Ve Müzik Yarışmasında “grand Prix” Ödülüne Layık Görüldü
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem…
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem…
Kapalı otelin kumarhanesinde kumar oynarken yakalandılar
Kapalı otelin kumarhanesinde kumar oynarken yakalandılar
LTB Başkanı Harmancı Belediyeler Birliği Asbaşkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti
LTB Başkanı Harmancı Belediyeler Birliği Asbaşkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim