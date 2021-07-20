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Protokol krizi: İyi Parti heyeti töreni terk etti

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü törenlerinde protokol krizi yaşandı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'i temsilen orada bulunan heyet töreni terk etti. İYİ Parti'den konuya ilişkin yapılan açıklamada "Bize düşen, bu çirkin davranışı protesto edip, alandan ayrılmak olmuştur" denildi.

20 Temmuz 2021 Salı 18:51
Protokol krizi: İyi Parti heyeti töreni terk etti

Sözcü'de yer alan habere göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’da düzenlenen anma etkinliklerine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetlisi olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i temsilen, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkanvekili Cihan Paçacı ve Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu katıldı.

ERDOĞAN'IN MİSAFİRLERİNE AYRILDI

Tören alanındaki protokolde en arka sırada yer ayrıldığını gören İYİ Parti heyeti, bu uygulamanın nedenini sordu. KKTC yetkilileri, protokol sıralarının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın misafirlerine ayrıldığını belirtti.

DENKTAŞ'IN KABRİNİ ZİYARET EDİP DÖNDÜLER

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Erdoğan'ın, bir grup misafiriyle gittiği törendeki bu uygulamanın protokol teamüllerine aykırı olduğunu savunan İYİ Parti heyeti, töreni terk etti. İYİ Parti'li Paçacı ve Tatlıoğlu, alandan ayrıldıktan sonra KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret ederek, Türkiye'ye döndü.

TEAMÜLLERİ YOK SAYAN ŞIMARIKLIĞINA TANIKLIK ETTİK

Paçacı ve Tatlıoğlu yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak, Türk tarihinin anlamlı bir gününün kutlamasına katıldık. Ancak, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibinin, teamülleri yok sayan şımarıklığına, Lefkoşa'da da tanıklık ettik. Devlet işleri ve uluslararası ilişkiler, belli teamüllerle, belli gelenekler üzerine bina edilir.

– Bu şımarıklık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bir siyasi partiyi ve onun saygıdeğer genel başkanını, protokolde yok sayacak kadar ileri gitmiştir. Bu durumda bize düşen, bu çirkin davranışı protesto edip, alandan ayrılmak olmuştur. Büyük  ‘Mücahit' sayın Cumhurbaşkanı'mız Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret edip, duamızı ederek, görevimizi yerine getirip, Ankara'ya dönüyoruz.

Kaynak: Sözcü

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