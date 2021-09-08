Protokol imzalayan eczanelerden online test randevusu alınabilecek

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eczanelerin bugün teker teker gidip Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayacağını belirterek, Birliğe kayıtlı olup antijen testi yapmak isteyen eczanelerin şu anda 69 civarında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı sitesinin “Covıd-19 Online Test Başvuru” kısmından eczanelerden de randevu alabileceğini aktaran Öksüz, antijen testi yapacak eczanelerin bölgelere göre sayılarını da paylaştı.





