Posta Dairesi Müdürü Şentürkler ve beraberindeki heyet Başbakan Saner’i ziyaret etti

POSTA DAİRESİ MÜDÜRÜ ŞENTÜRKLER VE BERABERİNDEKİ HEYET BAŞBAKAN SANER’İ ZİYARET ETTİ

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürkler ve beraberindeki heyet, Posta Dairesi’nin 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başbakan Ersan Saner’i ziyaret etti.

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürkler, Kıbrıs Türk Postalarının kuruluş yıldönümümde kendilerini kabul ettiği için Başbakan Saner’e teşekkür etti.

Başbakan Ersan Saner de, Kıbrıs Türk Postalarının, Kıbrıs Türk halkına 1960’lı yıllardan bu yana verdiği hizmetlerin unutulmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Postanın süreç içerisinde çok farklı görevleri de ifa ettiğini belirten Saner, sadece eski anlamdaki postacılık hizmetleri değil farklı dallarda da kendini geliştirdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Postalarının geldiği durumun ortada olduğunu ve bunun daha da ileriye gitmesi için çalışılacağını söyleyen Başbakan Saner, postacılığın artık ticari kuruluş gibi yönetilmesi için gerekli adımların atılması adına her türlü yasal veya diğer mevzuat değişikliğinin yapılması gerektiğini kaydetti. Saner, aksi takdirde dünyadaki posta hizmetleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin rekabet edip herhangi bir şekilde ayakta kalmasının mümkün olmadığını söyledi.

Saner, “Bu çerçevede, bizlerin de faaliyet alanlarını farklılaştırarak piyasadaki etkinliğimizin artırılması gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda araç ve diğer gerekli teçhizatın da alınması veyahut bunların farklı yöntemlerle sağlanması da hedeflerimiz arasında olması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Posta Dairesi’nin hazırladığı hatıra pullarına ve ilk gün zarflarına da değinen Saner, kendisinin bakanlık yaptığı dönemde Kıbrıs Türk halkına hizmet eden kişilerin ön plana çıkarıldığını, bu dönemde bunun dikkate alınması halinde onur duyacağını kaydetti.

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürkler, ziyarette, Başbakan Saner’e 1970 yılından 1998 yılına kadar basılan tüm pulları ve ilik gün zarflarını içeren katalog ile Milli Mücadelenin 100. Yılı nedeni ile geçtiğimiz yıl basılan 40’lık pul tabakası ve o seriye ait ilk gün zarfı takdim etti.