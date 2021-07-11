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Posta Dairesi Müdürlüğü'nden duyuru!

Posta Dairesi Müdürlüğü’nde görevli bir çalışanın Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Dairenin 26 Temmuz’a kadar kapalı kalacağı açıklandı.

11 Temmuz 2021 Pazar 15:15
Posta Dairesi Müdürlüğü'nden duyuru!

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Dairenin bir çalışanının testinin pozitif çıktığı, Müdürlükte görevli diğer tüm çalışanların PCR testlerinin negatif çıkmasına rağmen, temaslı olmaları nedeniyle Posta Dairesi Müdürlüğünün Filateli Servisi dahil 26 Temmuz Pazartesi’ye kadar kapalı olacağı belirtildi.

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Bu nedenle, "Europa" konulu yeni pul serisinin satışa çıkarılma tarihinin, 15 Temmuzdan 29 Temmuza ertelendiği de kaydedildi.

Açıklamaya göre, Lefkoşa Merkez Postanesi başta olmak üzere diğer tüm şubeler açık olacak.


 

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Son Güncelleme: 11.07.2021 15:23
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