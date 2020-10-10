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Polisten çocuktan ifade alınması iddiasına yanıt

Polis, bir çocuğun ifadesinin alınmasıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

10 Ekim 2020 Cumartesi 10:03
Polisten çocuktan ifade alınması iddiasına yanıt
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Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Yerel bir gazetede,  “Poliste Çocuk Skandalı” başlığı altında; polis tarafından ifadesi alınan altı yaşındaki çocuğun, iki saat boyunca ifadesinin alındığı ve çocuğa suçlu muamelesi yapıldığı yönünde iddialar yer almaktadır. 
Söz konusu olayla ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir. 
Olaya konu çocuğun okulunda yaşamış olduğu sorun dolayısıyla, babası tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne yapılan yazılı şikâyet üzerine, olayla ilgili çocuğun ifadesine başvurulmak maksadıyla velisi ile birlikte 2 Ekim 2020 tarihinde Sosyal Hizmetler Dairesi’ne gelmeleri sağlanmıştır. 

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Babası refakatinde Lefkoşa Sosyal Hizmetler Dairesine gelen çocuğun yaşının küçük olması sebebiyle ifadesi, Sosyal Hizmet Uzmanının desteği ile yasa gereklerine uygun olarak alınmıştır.
Tamamen yasal mevzuat esaslarına uygun ifadenin alınması sırasında, görevli polis memuru ve Sosyal Hizmetler Dairesi görevlisi, çocuğun yaşının küçük olmasını dikkate alarak son derece hassas ve sorumluluk bilinci ile hareket etmiş, çocukta olumsuz bir etki yaratmaması adına çocuğun ruh sağlığını göz önünde bulundurulmuştur. İfadenin polis merkezinde değil, Sosyal Hizmetler Dairesinde uygun usulde ve çocuklarımızın bizim geleceğimiz olduğu bilinci ile alınması sağlanmıştır.
Dolayısı ile iddialar gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyu yanıltılmaktadır.”

 

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Son Güncelleme: 10.10.2020 10:38
Anahtar Kelimeler:
6 Yaşındaki çocuktan Ifade AlınmasıPolis Genel Müdürlüğü
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