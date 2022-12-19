Polisiye olaylar..Ele geçirilen sahte dolarlara ilişkin 2 kişi tutuklandı

Gönyeli’de cumartesi günü ele geçirilen sahte ABD dolarlarına ilişkin yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen T.Y.(E-27) ve O.Y.(E-25) tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, O.Y.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada sahte olduğuna inanılan KC45601031A ve MB51238189S seri numaralı iki adet 100’lük ABD dolarının tespit edilerek, emare olarak alındığı belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

- Tasarrufunda ithali yasak mal bulundurma olayıyla bağlantılı 1 kişi tutuklandı

Lapta’da cumartesi günü meydana gelen tasarrufunda ithali yasak mal bulundurma olayıyla bağlantılı olduğu tespit edilen N.V. (E-35) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma devam ediyor.

- Akdoğan’da zarar ve ciddi darp

Polis Basın Subaylığı, Akdoğan’da dün saat 12.00 sıralarında ikametgahta yaşanan bir tartışma sonucu, A.T.(E-37) ve A.G.(E-20) bir taraf, H.T.(E-30) ve A.C.(E-26) diğer taraf olup birbirlerini ciddi şekilde darp ettiğini bildirdi.

Açıklamada, H.T.’nin bir dişi sökülerek vahim zarara uğratıldığı kaydedildi.

Şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.