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Polisi görünce üzerindeki tabancayı pencereden dışarı attı

13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:10
Polisi görünce üzerindeki tabancayı pencereden dışarı attı
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12.5.20 tarihinde saat 21.00 raddelerinde, Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince A.Ö’ ye ait ikametgâhta yapılan aramada orada misafir olarak bulunan  Ala Cemaleddin’in (E-27) tasarrufunda bir adet 7.65 mm çapında tabanca, şarjör ve 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındıktan sonra zanlı 1 Ala Cemaleddin’yi tutuklandı. İkametgah içerisinde yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan bir adet tütünle karışık ucu yanık sarma sigara ve yine üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra ikametgah sahibi zanlı 3 A.Ö ve orada misafir olarak bulunan zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady (K- 24) ,zanlı 4 İhsan İşler (E -30) ,zanlı 5 Cebrail Sarı(E-22) ve zanlı Gökhan Artun (E-23) yı tutuklandı.

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Birisi kadın 6 zanlı bugün 13.5.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak polis memuru Osman Üreten’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Üreten yemin altında verdiği şahadette alınan bilgi üzerine 12.5.20 tarihinde Gazimağusa’da zanlı 3 A.Ö’ nün ikametgâhında arama yapıldığını aktardı. Arama maksatlı olarak gidilen ikametgâhta ziyaretçiler arasında bulunan zanlı 1 Ala Cemaleddin’in ve zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady isimli kadının polisi görmeleri üzerine yatak odasına doğru koştukları nı belirten Üreten zanlı 1 Ala Cemaleddin elinde tuttuğu tabancayı pencereden dışarı attığının görülmesi üzerine alıkonduğunu söyledi.

Akabinde zanlı 1’ in apartmanın penceresinden dışarı attığı tabancanın bulunduğuna değinen Üreten yapılan incelemede, seri numarası meçhul 7.65 mm çapındaki silahın Browning marka olduğunu, şarjöründe ise 8 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunduğunu belirterek emare alındıktan sonra zanlı 1 Ala Cemaleddin’in nin tutuklandığını aktardı. Daha sonra ikametgâhta arama yapıldığına dikkat çeken Üreten, mutfak odasında pencere arasında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva etiğine inanılan bir adet tütünle karışık ucu yanık sarma sigara ve mutfak dolabı çekmecesinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra ikametgâh sahibi zanlı 3 A.Ö ve orada misafir olarak bulunan zanlı 2 Yasmine Aymen Amin Abdulhady, zanlı 4 İhsan İşler zanlı 5 Cebrail Sarı  ve zanlı 6  Gökhan Artun  nın tutuklandıklarını söyledi.

Emare olarak alınan materyallerin ileri tetkik ve inceleme için ilgili birimlere gönderileceğini belirten Üreten tahkikatını sürdürebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 3 er gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. İddia makamı adına hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser talep edilen süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra yargıç Dilşat Karayel zanlıların 2 şer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
GazimagusaUyuşturucuTabanca
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