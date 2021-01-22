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Polis haberleri

Polis Basın Subaylığı'nın 22 Ocak 2021 tarihli bülteni..

22 Ocak 2021 Cuma 15:42
Polis haberleri
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
21.01.2021 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Akdeniz’de sakin Ergün ÇAKMAK (E-68)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı ve geçirmiş olduğu kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 21.01.2021 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Tarla Başı Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu N.A.(E-36)’nın tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna madde bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

21.01.2021 tarihinde, 14:30 - 15:00 saatleri arasında, Girne’de Z.T.K. (E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

21.01.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, M.A.F.M.(E-23)’nin üzerinde kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 210 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve arama yapıldığı sırada, zanlının yanına gelen B.P.(E-37)’nin üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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BULARAK HIRSIZLIK

18.01.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da A.A.K.(E-25), çalışmakta olduğu işyerine müşteri olarak giden bir şahsın masa üzerinde bıraktığı cüzdanı ve içerisinde bulunan yaklaşık 420 TL nakit parayı, kimlik kartı ile sürüş ehliyetini çalmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL

Kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında; 21 - 22.01.2021 (22:00 - 05:00 saatleri) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, toplam 1 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işleme gidilmiş olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

21.01.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da inşaatı devam eden bir binada çalışan Ali Hacı YUSUF (E-23) çalışmakta olduğu zemin katta bulunan iskele üzerinden düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Polis HaberleriPolisiye Olaylar
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