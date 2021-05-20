Polis haberleri

Ani ve gayri tabii ölüm

20.05.2021 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne’de sakin İsmail Güner OĞUZ (E-78), ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam eder.

Sokağa çıkma yasasına ve yasal emirnamelere riayetsizlik

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19-20.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 13 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ayrıca iki ayrı kahvehanede toplam 19 kişinin yasal emirlere riayet etmeyerek toplanıp bir araya gelmek suretiyle kağıt oyunu oynadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.