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Polis Genel Müdürlüğü okullar konusunda açıklama yaptı

14 Ekim 2020 Çarşamba 17:03
Polis Genel Müdürlüğü okullar konusunda açıklama yaptı
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TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ HEM ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE HEM DE YAYALAR VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK “DİKKATLİ OLMA” UYARISINDA BULUNDU

Polis Trafik Müdürlüğü, okulların açılmasıyla, yoğun olan trafik akışının okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağını kaydetti ve trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında Polis Genel Müdürlüğü tarafından da gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. Polis Trafik Müdürlüğü,  hem araç sürücülerine hem de yayalar ve öğrencilere yönelik “dikkatli olma” uyarısında bulundu.

Trafikte herkesin bir birine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlatan Polis Trafik Müdürlüğü huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı da diledi.

Polis Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, trafik eğitiminin ailede başladığının unutulmaması gerektiği belirtildi ve şöyle denildi:

“Çocuklarımızı trafikteki davranışları konusunda eğitmeli ve çocukların daima büyüklerini örnek aldıkları bilinciyle onlara trafikte bulunduğumuz zaman örnek olmalıyız. Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken, okul kapıları önüne araçlarımızı park edip giriş-çıkış kapıları önünde yığılmalara sebep olunmamalı ve trafiği tehlikeye sokacak ortamlar yaratılmamalıdır.”

Açıklamada, sürücülerin, özellikle okulların olduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olması,  park halindeki araçlar arasından çocukların aniden yola dikkatsizce atılabileceğini düşünmesi ve okul önlerinde bisiklet kullanan öğrencilere de dikkat edip sürat yapmadan araç kullanması gerektiği vurgulandı.

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Açıklamada, sürücülerin araçlarını yaya geçitlerine ve köşe başlarına park ederek diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratmamasının önemine de işaret edildi.

Polis Trafik Müdürlüğü açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Toplu taşımacılık yapan araç sürücüleri daima trafik kurallarına uymalı, öğrencileri salimen okullarına taşımakla sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. Yolcuları ayakta taşımamalı, otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini mümkün kılmamak için otobüs kapısı açılmamalıdır. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu noktalarda yolcu indirip alınmalıdır. İçerisinde bulunduğumuz virüs salgını nedeniyle otobüslerde seyahat etmekte olan tüm görevli ve öğrencilerin maske takma ve mesafeli oturma düzeni kurallarına uymaları sağlanmalıdır. Öğrencileri araçtan indirdikten sonra, her zaman gözlemleyerek güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir.”

Açıklamada, öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde on bir yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde, küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulunması zorunluluğuna da işaret edildi.               

Öğrencilerin, okullarına emniyet içinde gidebilmek için son derece dikkatli olmaları,  daima kaldırımda yürümeleri, kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanmaları gerektiği vurgulanan Polis Trafik Müdürlüğü açıklamasında şunlar ifade edildi:

“Yolu kontrol etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak yol içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketler yapmamalıdır. Karşıdan karşıya geçerken görüş açısının uzun olduğu yerler, yaya geçitleri ve polisin bulunduğu yerler tercih edilmelidir. Bunun dışında karşıya geçilecekse yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani olarak yol içerisine çıkmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden veya varsa yaya geçitlerini kullanarak koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir. Otobüs veya araçlarda ayakta durmayıp, vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarı çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapıları kullanmalı, kendilerinden küçük kardeşlerine ve arkadaşlarına daima örnek olunacak tutum ve davranışlar içerisinde olmalı ve öğrendiklerini onlara da öğretmelidirler”.

Öğretmenlerin çocukları geleceğe hazırlarken trafik kuralları ile ilgili bilgileri özenle aktarmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, “Hayatın her kesiminde trafikle iç içe yaşamak zorunda olduğumuzu ve buna adapte olurken bilmemenin veya hata yapmanın bedelini çok ağır bedellerle ödeyebileceğimizi unutmayarak trafik kurallarına uymayı bir bilinç haline getirebilmeyi hedef edinmeliyiz” ifadeleri de yer aldı.

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Son Güncelleme: 14.10.2020 18:12
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