Polis, 4 kişiyi daha tutukladı, mahkeme 3’er gün tutukluluk verdi

Polis, 4 kişiyi daha tutukladı.Söz konusu kişiler bugün mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 3’er gün tutukluluk verildi.
Bu arada, konuyla ilgili olarak İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya çıktı.
Son Güncelleme: 13.02.2022 14:35
İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili polis soruşturması sürüyor.
Polis, 4 kişiyi daha tutukladı.Söz konusu kişiler bugün mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 3’er gün tutukluluk verildi.
Bu arada, konuyla ilgili olarak İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya çıktı.