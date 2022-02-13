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Polis, 4 kişiyi daha tutukladı, mahkeme 3’er gün tutukluluk verdi

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili polis soruşturması sürüyor.

13 Şubat 2022 Pazar 14:15
Polis, 4 kişiyi daha tutukladı, mahkeme 3’er gün tutukluluk verdi

Polis, 4 kişiyi daha tutukladı.Söz konusu kişiler bugün mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 3’er gün tutukluluk verildi.

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Zanlılar Veysel Sarı ve Musa Çiçek, teamüden adam öldürme, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde kullanma, taşıma, tasarruf, kasti hasar ve meskun mahalde ateş açma suçlarından, zanlılar Türkistan Gülce ve Halil Işık ise kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde kullanma, taşıma ve tasarruf ile meskun mahalde ateş açma suçlarından methalder oldu.

Bu arada, konuyla ilgili olarak İstanbul’da gözaltına alınanların sayısı 6’ya çıktı.

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Son Güncelleme: 13.02.2022 14:35
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