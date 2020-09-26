Pilli: "Toplam 965 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi, yoğun bakımda tedavi gören hasta servise alındı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 965 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 32 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda olan başka bir hastanın bulunmadığını kaydetti.

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

26 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 965

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

Yerel Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 164.038

Toplam Vaka Sayısı: 741

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 577

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 160

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 134

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok