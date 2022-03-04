Pilli: "Poliklinik hizmetlerinde düzenlemeler yapılacak"

PİLLİ:" POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE DÜZENLEMELER YAPILACAK"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaretleri çerçevesinde poliklinik hizmetleri, kardiyoloji bölümü ve nöroloji yoğun bakımda incelemelerde bulunan Bakan Pilli, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve sağlık çalışanları ile görüşerek, hastanenin son durumuyla ilgili bilgiler aldı.

Bakan Pilli, poliklinik hizmetlerinde bazı düzenlemeler yapılacağını, vatandaşların daha erken randevu alması ve daha çok hastanın bakılmasını sağlayacak sistemin başlatılacağını, böylelikle daha iyi hizmet alınabileceğini açıkladı.

Nöroloji yoğun bakımda incelemelerde bulunan Bakan Pilli, altı yataklı nöroloji yoğun bakımın faaliyete geçmesi, mevcut yoğun bakımların kapasitesinin arttırılması için çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Bakan Pilli, hastanede tedavi gören bazı vatandaşları da ziyaret ederek durumları ile ilgili bilgiler aldı.