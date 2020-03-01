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Pilli: “Devlet Hastanesi’nde yarın  poliklinik hizmetleri ve birçok bölüm hizmet verecek”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cuma günü meydana gelen yangın  sonrasında  servislerin hizmet verme  durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Pilli: “Devlet Hastanesi’nde yarın  poliklinik hizmetleri ve birçok bölüm hizmet verecek”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cuma günü meydana gelen yangın  sonrasında  servislerin hizmet verme  durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

01 Mart 2020 Pazar 17:31
Pilli: “Devlet Hastanesi’nde yarın  poliklinik hizmetleri ve birçok bölüm hizmet verecek”
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yarın  poliklinik hizmetleri, röntgen, laboratuvar ,ayaktan tanı, göğüs hastalıkları, enfeksiyon servisi, diyaliz, onkoloji, nükleer tıp bölümleri ile  Thalasseamia ve Diyabet Merkezlerinin hizmet vereceğini açıkladı.

Salı günü, Cuma günkü yangında yanan kardiyovasküler cerrahi ve anjiyo merkezi yoğun bakım bölümleri  dışındaki tüm bölümlerin  açılacağını belirten Pilli, Çarşamba günü ise kardiyovasküler cerrahi ve anjiyo merkezi hariç ameliyathanelerin  hizmete gireceğini söyledi.

Yarın acil hastaların Yakın Doğu Üniversitesi ve Kolan Hastahaneleri’ne başvurmaya devam edebileceğini ifade eden Pilli, “halkımızın gönlü rahat olsun”  dedi ve en kısa sürede hastanenin çok daha iyi hizmet vermesi için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cuma günü meydana gelen yangın  sonrasında  servislerin hizmet verme  durumu ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı’nda saat 17:00’de gerçekleştirilen basın toplantısında Sağlık Bakanlığı bürokratları ile Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Başhekimi Adil Özyılkan da hazır bulundu.

“HASAR TESPİT ÖN ÇALIŞMASI TAMAMLANDI”

Hastanenin bir an önce açılması için dün, hasar tespitine yönelik ön çalışmanın tamamlandığını kaydeden Bakan Pilli,  Anjiyo  Kardiyovasküler cerrahi bölümünün tamamen yanmış durumda olduğunu söyledi.

Kısmi hasar gören yerler bulunduğunu belirten Pilli, buraların yenilenmesi için sigortalarla   gerekli görüşmelerin sürdüğünü ve hasar tespiti için ön çalışmanın tamamlandığını söyledi.

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Tüm cihazların teknik servislerinin yapılması amacıyla resmi servis görevlilerinin yarın inceleme yapacağını dile getiren Pilli, hafta içi cihazların durum tespitinin yapılması için ön mutabakata varıldığını aktardı.

“BÖLGELERDEKİ HASTAHANELER DOKTOR VE SAĞLIK PERSONELİ AÇISINDAN GÜÇLENDİRİLDi”

Cengiz Topel Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastaneleri’nin doktor ve sağlık personeli açısından  güçlendirildiği bilgisini de veren Bakan Pilli, hastaların bu hastanelere başvurabileceğini  söyledi.

Yangın sonrasında Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nden diğer hastanelere sevk edilen hastalarının 6’sının Girne Akçiçek Hastahanesi’nde ve  16’sının da Mağusa Devlet Hastahanesi’nde kontrol altında olduğunu belirten Pilli, bu hastaların genel durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kolan Hastahanesi’nde 2 kişinin yoğun bakımda, 10 kişinin de diğer servislerde müşahede altında olduğunu dile getiren Bakan Pilli,  Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde 16; diğer servislerde ise 32 kişinin tedavi gördüğünü anlattı.

Pilli, Girne Suat Günsel Hastanesi’nde ise 3 kişinin kontrol altında tutulduğunu kaydetti.

YARIN BİR BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Hastanenin eski haline döndürülebilmesi için gerek yurt içi gerekse yurt dışından kendilerine yardım etmeye hazırlanan birçok kurum kuruluş ve vatandaş olduğunu gördüklerini söyleyen Pilli, yardım etmek isteyen vatandaşlar için yarın bir bağış kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Bunun için 2 ayrı banka hesabı açılacağını belirten Pilli, Telsim ve Turkcell ile de anlaşma yaparak SMS karşılığı bağış almak için girişimlerinin başladığını dile getirdi.

                              

Son Güncelleme: 01.03.2020 20:40
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİBurhan Nalbantoğlu Yangın
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