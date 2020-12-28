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Pilli'den aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Pilli, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 12:30
Pilli'den aşı müjdesi
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, koronavirüs aşılarının bir kısmının AB’den, bir kısmının ise Türkiye’den geleceğini belirterek, önümüzdeki 10 gün içerisinde Türkiye’den aşıların gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Pilli, AB’den gelecek aşılar konusunda ise Güney Kıbrıs’a gelecek ikinci partiden KKTC’ye verileceğinin söylendiğini belirtti.

Bakan Pilli, açıkladıkları koronavirüs önlemlerinin geri alınmasının söz konusu olmadığını da vurguladı.

Aşıların ne zaman geleceği sorusu üzerine Pilli, aşıların bir kısmının Avrupa Birliği üzerinden bir kısmının da Türkiye üzerinden geleceğini belirterek, “Türkiye’ye aşılar bugün gelecekti. Oraya geldikten sonra aşıların tetkikleri, kontrolleri yapılacak, aşılamaya geçilecek ve bir miktar aşı bize de verilecek. Önümüzdeki 10 gün içerisinde bize de gelmesi bekleniyor” yanıtını verdi.

AB’den gelecek aşılar konusunda ise Pilli, Güney Kıbrıs’a bir parti aşı geldiğini ve aşılamanın başladığını ifade ederek, “Komitede yapılan konuşmalarda ikinci partide gelecek aşılardan bir miktarın KKTC’ye verileceği söylendi. Bugün İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin toplantısı var. Bugün bazı şeyler daha da netleşecek” ifadelerini kullandı.

“ÖNLEMLERİN TEPKİLER ÜZERİNE GERİ ALINMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı son kararların ve tepkilerin sorulması üzerine Bakan Pilli, yerel vakaların artışına dikkat çekti ve halkın sağlığını korumak için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

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Sağlık Bakanlığı’nın kararları onaylandığını kaydeden Pilli, “Önlemlerin geri alınması söz konusu değil, bilakis daha da önlemlerin alınması gerektiğine inanıyoruz. Vaka artışını görüyorsunuz. Siz takdir edin” vurgusu yaptı.

“ÖNLEM ALMAZSAK 2021’İ DE KAYBEDERİZ”

Bakan Pilli, vakaların durumuna göre halkın sağlığı için gerekli tedbirleri alacaklarını bildirerek, “Almazsak 2021’i de kaybederiz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık aşılar da çıkıyor. Okyanusta boğulmayan bir kişinin derede boğulması gerçekten günahtır” şeklinde konuştu.

“HERKES CİDDİYETİNİ ANLASIN, BİREYSEL TEDBİRLER ALINSIN”

Herkesin tedbir alması gerektiğini kaydeden Pilli, “Covid-19’a yakalanan hastaya neler çektiğini soracaksın, temaslıların neler çektiğini soracaksın evinden uzak. Dolayısıyla herkes artık bu işin ciddiyetini anlasın, anlamadıysa bugüne kadar. Bireysel tedbirleri de alsın” ifadelerini kullandı.

BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NİN KARARLARI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 25 Aralık tarihli toplantısında alınan kararlar uyarınca, bugünden itibaren saat 21.00’den sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetler durduruluyor. Saat 21.00’den sonra sadece paket servis hizmetleri açık olacak.

Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararı 4 Ocak 2021’e kadar uzatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİTakCovid19 Aşıları
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