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Flaş Haber
Pilli görevden alındı!
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Pilli'den açıklama

Sağlık Bakanı görevinden alınmasının ardından konuşan Ali Pilli, söz konusu kararın henüz kendisine resmi olarak iletilmediğini belirterek, “görevden alındığımı, yayınlanan son dakika haberlerinden duydum” dedi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:10
Pilli'den açıklama
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Başbakanlıktan servis edilen ‘ani’ bir açıklamayla görevden alındığı duyurulan Sağlık Bakanı  Ali Pilli, görevden alınmasının ardından konuştu.

Ali Pilli, söz konusu kararın henüz kendisine resmi olarak iletilmediğini belirterek, “görevden alındığımı, yayınlanan son dakika haberlerinden duydum” dedi

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Pilli, “Biraz sonra gerekli cevabı alacaklar” ifadelerini kullanarak, “Bu ülkede artık böyle şeyler olmamalı” dedi.

“Bu ülkede artık böyle şeyler olmamalı” söyleminin anlamı sorulması üzerine, “Gerekli cevap verilecek” şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİ
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