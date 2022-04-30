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Pilli: “Binlerce çalışanımız en büyük değerimiz”

30 Nisan 2022 Cumartesi 18:00
Pilli: “Binlerce çalışanımız en büyük değerimiz”

Sağlık Bakanı  Ali Pilli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

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Bakan Pilli mesajında  şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizdeki binlerce çalışanımız bizler için en büyük değerdir. Alın terinin, emeğin ve  mücadelenin sembol günü olan 1 Mayıs'ta bu yıl yine özveri ile çalışan yüzlerce sağlık çalışanımız görevleri başlarında olacaklardır.

Başta sağlık çalışanlarının daha refah ve iyi koşullarda hizmet vereceği, tüm üreten, alın teri akıtan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, birliğimizin, beraberliğimizin, her zaman daim olmasını diliyorum.“

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Son Güncelleme: 30.04.2022 20:00
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