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Pilli: Aşılarla ilgili yol haritamız net

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:20
Pilli: Aşılarla ilgili yol haritamız net
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu’nda muhalefet tarafından Covid-19 tedbirleri ve aşılarla ilgili yapılan eleştiri ve öneriler üzerine konuşma yaptı.

Pilli, vakaların artmasıyla tedbirlerin artırıldığını hatta Covid-19’un mutasyona uğrayarak daha hızlı bulaşır hale geldiğini hatırlatarak, ortak düşmana karşı ortak mücadele gerektiğini ve tedbirlerin güncellenmesi gerektiğini söyledi. Yeni mutasyonun insana verdiği zararla ilgili kesin bilgi olmadığını, virüsün mutasyona uğramasının beklendiğini ifade eden Pilli, yeni halinin insana etki süreciyle ilgili net bir bilgi olmadığını söyledi.

Pilli, kış aylarıyla birlikte vakaların dünyanın her yerinde arttığını ve bu doğrultuda tedbirlerin de artmasının öngörüldüğünü belirterek İngiltere’den Güney üstünden gelecek kişiler için tedbir alınmasının zorunlu olduğunu, bu konuda ayın 25’ini beklemeden de karar alabileceklerini açıkladı.

Bakan Pilli, aşıların çok önemli ve hastalıkların bitirilmesinde e en etkin yöntem olduğunu da belirterek, şu an var olan 2 farklı aşıyla ilgili bilgi vererek Bakanlığın aşılarla ilgili yol haritasının net olduğunu kaydetti. Pilli, aşıları korumak için 100 ve 150 litre kapasiteli iki dolap olduğunu 2 tane daha sipariş edildiğini, 300-400 bin aşıyı saklayabilecek kapasiteye sahip olacaklarını belirterek, aşıların nasıl yapılacağının gündem olmasına da şaşırdığını söyleyerek “Bunca zamandır nasıl yapıyorsak aynı altyapıyla yapacağız” dedi.

Klasik yöntemle üretilen aşıların da Türkiye’den geleceğini, testlerin ardından bunların da ülkeye ulaşacağını ifade eden Pilli, gerekirse direkt olarak aşı getirmek için de çalışmalar yapıldığını söyledi. Pilli, ülkenin aşı planı olmadığı yönündeki söylemlerin ise doğru olmadığını, tüm dünyanın kullandığı plan üzerine konuşmanın çok gereksiz olduğunu dile getirdi ve bilgi verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Ali PilliMeclis Genel Kurulu
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