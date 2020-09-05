Pilli: “26 pozitif vakaya rastlandı“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 395 test yapıldığını ve 26 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, 4 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Pilli yazılı açıklamasında, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını belirtti.

Pilli, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

5 Eylül itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün Yapılan Test Sayısı 1395, saptanan Pozitif Vaka Sayısı 26, Ülke dışından gelen vakalar 7, Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 11, Yerel vakalar 8, İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı 4, kaybedilen vaka yok, Toplam Test Sayısı 128 bin 591, Toplam Vaka Sayısı 397, İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 278, Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı 115, Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı 42, Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 73, Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı 4, Yoğun Bakımda Yatan Hasta yok."