Pilli: “19 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte bin 214 test yapıldığını ve 19 pozitif vakaya rastlandığını kaydetti. Pilli, 10 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını kaydetti. Pilli, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı 1214. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 19. Ülke dışından gelen vakalar 3. Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 6. Yerel vakalar 10. İyileşip bugün taburcu edilen vaka sayısı 10. Yapılan toplam test sayısı 134.479. Toplam vaka sayısı 494. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 296. Tedavisi devam eden vaka sayısı 194. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı 81. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 113. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok.”