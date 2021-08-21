PGM: “Kadına Şiddete Müdahale Şubesi eskisinden daha güçlü yapıya kavuşturulmuş olacak”

PGM Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Polis Teşkilatında, “Polis Örgütü İlk Atama Yer Değiştirme ve Nakil İşlemleri Tüzüğü” kapsamında bu sene yapılan yer değiştirme ve nakillerin mevzuata uygun şekilde 17 Ağustos’ta Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilerek, “Hizmet ve statü değişikliği gereği doğal olarak bir kısım polis mensubumuzun görev yeri değişmiştir” denildi.

Nakillerin yayınlanmasının ardından, bazı medya, sosyal paylaşım ve haber sitelerinde, genelde Polis Genel Müdürlüğü’nü, özelde ise Polis Genel Müdürü’nün şahsına yönelik “yıpratıcı” ve “üstü örtülü olarak, bazı kişileri şahsi menfaatlerini destekleyecek nitelikte” yayınların yer aldığına işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

“Bahse konu nakiller kapsamında; Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde faaliyet gösteren Kadına Şiddete Müdahale Şube Amirliği^’ndeki personelin başka birimlere nakil edilmesi konusu, bazı kişi/ler tarafından ‘Kadına Şiddete Müdahale Şubesinin kapatıldığı, yapılan nakillerle içinin boşaltıldığı’ yönünde yorumların öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca, Polis Teşkilatı ile Polis Hizmetleri Komisyonu üyelerini itibarsızlaştırmayı hedefleyen mesnetsiz iddialar da bulunmaktadır.”

“2 POLİS MEMURUNUN NAKİL İSTEKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU”

Açıklamada, “Söz konusu ön plana çıkarılmaya çalışılan birimdeki nakillerde, hizmet ihtiyacı ile birlikte, bir personelin 18 yıldan, diğerinin ise 12 yıldan beridir Lefkoşa İlçesindeki görev süresi değerlendirmede dikkate alınmış, iki polis memurunun ise kendi nakil istekleri göz önünde bulundurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Kadına Şiddete Müdahale Şube Amirliği’nin “kapatıldığı” veya “işlevsiz hale getirildiği” yönündeki ifadelerin “gerçek dışı” olduğu, bu konuda PGM tarafından 19 Ağustos’ta yapılan açıklama ile halkın bilgilendirildiği anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:

“NEFESİMİZİ ENSELERİNDE HİSSETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Nakiller sonrasında yeni ve ilave personel takviyesi yapılmak suretiyle Kadına Şiddete Müdahale Şubesi eskisinden daha da güçlü ve etkili bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır. Polis Teşkilatı, gerek kadınlara karşı şiddet uygulayanlar, gerekse başka alanlarda suç işleyenleri geçmişte olduğu gibi her zaman yakından takip etmeye ve nefesimizi enselerinde hissettirmeye devam edecektir.”