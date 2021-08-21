banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
142'si yerel 171 pozitif vaka
142'si yerel 171 pozitif vaka
Akıl tutulmaları
Akıl tutulmaları
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine aldığını da açıklamalı!
Çocukları aşılatan Amcaoğlu sorumluluğu üzerine...
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık olur!
Kurultay olmadan icraat beklemek saflık...
banner376

PGM: “Kadına Şiddete Müdahale Şubesi eskisinden daha güçlü yapıya kavuşturulmuş olacak”

Polis Genel Müdürlüğü, Kadına Şiddete Müdahale Şube Amirliği’nin “kapatıldığı” veya “işlevsiz hale getirildiği” yönündeki iddiaların “gerçek dışı” olduğunu yineleyerek, Kadına Şiddete Müdahale Şubesi’nin “eskisinden daha da güçlü ve etkili bir yapıya kavuşturulacağını” belirtti.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:45
PGM: “Kadına Şiddete Müdahale Şubesi eskisinden daha güçlü yapıya kavuşturulmuş olacak”

PGM Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Polis Teşkilatında, “Polis Örgütü İlk Atama Yer Değiştirme ve Nakil İşlemleri Tüzüğü” kapsamında bu sene yapılan yer değiştirme ve nakillerin mevzuata uygun şekilde 17 Ağustos’ta Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilerek, “Hizmet ve statü değişikliği gereği doğal olarak bir kısım polis mensubumuzun görev yeri değişmiştir” denildi.

Nakillerin yayınlanmasının ardından, bazı medya, sosyal paylaşım ve haber sitelerinde, genelde Polis Genel Müdürlüğü’nü, özelde ise Polis Genel Müdürü’nün şahsına yönelik “yıpratıcı” ve “üstü örtülü olarak, bazı kişileri şahsi menfaatlerini destekleyecek nitelikte” yayınların yer aldığına işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

“Bahse konu nakiller kapsamında; Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde faaliyet gösteren Kadına Şiddete Müdahale Şube Amirliği^’ndeki personelin başka birimlere nakil edilmesi konusu, bazı kişi/ler tarafından ‘Kadına Şiddete Müdahale Şubesinin kapatıldığı, yapılan nakillerle içinin boşaltıldığı’ yönünde yorumların öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca, Polis Teşkilatı ile Polis Hizmetleri Komisyonu üyelerini itibarsızlaştırmayı hedefleyen mesnetsiz iddialar da bulunmaktadır.”

“2 POLİS MEMURUNUN NAKİL İSTEKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU”

banner341
Açıklamada, “Söz konusu ön plana çıkarılmaya çalışılan birimdeki nakillerde, hizmet ihtiyacı ile birlikte, bir personelin 18 yıldan, diğerinin ise 12 yıldan beridir Lefkoşa İlçesindeki görev süresi değerlendirmede dikkate alınmış, iki polis memurunun ise kendi nakil istekleri göz önünde bulundurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Kadına Şiddete Müdahale Şube Amirliği’nin “kapatıldığı” veya “işlevsiz hale getirildiği” yönündeki ifadelerin “gerçek dışı” olduğu, bu konuda PGM tarafından 19 Ağustos’ta yapılan açıklama ile halkın bilgilendirildiği anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:

“NEFESİMİZİ ENSELERİNDE HİSSETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Nakiller sonrasında yeni ve ilave personel takviyesi yapılmak suretiyle Kadına Şiddete Müdahale Şubesi eskisinden daha da güçlü ve etkili bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır. Polis Teşkilatı, gerek kadınlara karşı şiddet uygulayanlar, gerekse başka alanlarda suç işleyenleri geçmişte olduğu gibi her zaman yakından takip etmeye ve nefesimizi enselerinde hissettirmeye devam edecektir.”

banner360
Son Güncelleme: 21.08.2021 13:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP MYK, tüzük değişiklik önerilerini onayladı
UBP MYK, tüzük değişiklik önerilerini onayladı
Covid-19'dan bir can kaybı daha
Covid-19'dan bir can kaybı daha
Guiness Dünya Rekortmeni Estonya'lı Milli Yüzücü’den GAÜ’ye ziyaret
Guiness Dünya Rekortmeni Estonya'lı Milli Yüzücü’den GAÜ’ye ziyaret
Benter, Kapalı Maraş'taki vakıf malları hakkında değerlendirme yaptı
Benter, Kapalı Maraş'taki vakıf malları hakkında değerlendirme yaptı
Asya bebeğe bir yardım eli de Başbakan'dan geldi
Asya bebeğe bir yardım eli de Başbakan'dan geldi
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı
KTOEÖS sürdürülebilir yüzyüze eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırdı
KTOEÖS sürdürülebilir yüzyüze eğitim için Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırdı
AÖA giriş sınavı başladı
AÖA giriş sınavı başladı
Ataoğlu'ndan Rum ve Yunan siyasilere sağduyu çağrısı
Ataoğlu'ndan Rum ve Yunan siyasilere sağduyu çağrısı
Tomgüsehan “Ada Karanlığı” isimli romanını Harmancı’ya takdim etti
Tomgüsehan “Ada Karanlığı” isimli romanını Harmancı’ya takdim etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim