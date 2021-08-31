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PCR ve Antijen testi merkezlerinde yoğunluk

Aşısız kişilerin ücretsiz PCR ve antijen testi yaptırabilecekleri son gün bugün…

31 Ağustos 2021 Salı 11:00
PCR ve Antijen testi merkezlerinde yoğunluk

 Aşısız kişiler yarından itibaren test ücretlerini kendileri karşılayacağından test merkezlerinde bugün yoğunluk yaşanıyor.

Aşılı kişilerin ise test giderleri devlet tarafından karşılanacak.

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Daha önce aşılı-aşısız herkesin test ücretlerini kendisinin karşılayacağı yönündeki Bakanlar Kurulu kararının bugün tadil edilmesi, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi ve detayların açıklanması bekleniyor.

Başbakan Ersan Saner, dün akşam saatlerinde açıklama yaparak ciddi bir kaynak sıkıntıları olduğundan testleri ücretli yapma kararı aldıklarını ancak toplumda oluşan hassasiyeti dikkate alarak salgınla mücadelede zafiyet yaratmamak adına daha önce aldıkları kararı revize edeceklerini ifade etmişti.

Halka aşılama ve maske, mesafe, hijyen koşullarına uyma çağrısında da bulunan Başbakan Saner, son günlerde vakalarda tedirgin edici bir artışın söz konuşu olduğunu, bunun yegane sebebinin aşılama oranlarının yüzde ellilerde kalması ve kurallara gerektiği şekilde uymamak olduğunu vurgulamıştı.

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Son Güncelleme: 31.08.2021 12:01
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