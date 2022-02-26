Pazar günü bazı yollar kapatılacak

Ares Spor Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Atletizm Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen koşunun pazar saat 10.00’da, Dereboyu’nda Cafe Pascucci önünde başlayacağı ve aynı noktada sona ereceği belirtildi.

Yapılan duyuruda yarışmacıların ilk olarak Mehmet Akif Caddesi üzerinden güney istikametine doğru Pronto çemberine gideceği kaydedildi. Yarışmacıların daha sonra çemberden sola dönüp Ledra Palas trafik ışıklarını geçip, Ovis Cafe önünden sola dönerek KKTC Cumhurbaşkanlığı binası önünden Tazminat Sokağı takiben Girne Kapısı’na geleceği aktarıldı.



Yarışmacıların Girne Kapısı’ndan sola Cemal Gürsel Caddesi’ne dönerek Şehitler Abidesi’nin bulunduğu çemberden sağa Bedrettin Demirel Caddesine dönecek ve KKTC Cumhuriyet Meclisi önünden kuzey istikametine doğru devam edip, Özgürlük Anıtı’nın bulunduğu çemberden sola döneceği; Merit Hotel önündeki trafik ışıklarından düz geçip Başbakanlık trafik ışıklarına gelecek yarışmacıların daha sonra sola Mehmet Akif Caddesi’ne dönüp yol koşusunun başlangıç noktası olan Cafe Pascucci önüne gelerek yarışı tamamlayacağı kaydedildi.Duyuruya göre belirtilen güzergâh üzerinde, yarışçılara polis eskortu eşlik edecek ve yarışçıların geçeceği güzergâhtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek trafik akışına kapatılacak.Yol koşusunun devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.