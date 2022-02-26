Pazar günü bazı yollar kapatılacak

Ares Spor Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Atletizm Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen koşunun pazar saat 10.00’da, Dereboyu’nda Cafe Pascucci önünde başlayacağı ve aynı noktada sona ereceği belirtildi.
Yapılan duyuruda yarışmacıların ilk olarak Mehmet Akif Caddesi üzerinden güney istikametine doğru Pronto çemberine gideceği kaydedildi. Yarışmacıların daha sonra çemberden sola dönüp Ledra Palas trafik ışıklarını geçip, Ovis Cafe önünden sola dönerek KKTC Cumhurbaşkanlığı binası önünden Tazminat Sokağı takiben Girne Kapısı’na geleceği aktarıldı.
Duyuruya göre belirtilen güzergâh üzerinde, yarışçılara polis eskortu eşlik edecek ve yarışçıların geçeceği güzergâhtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek trafik akışına kapatılacak.
Yol koşusunun devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.