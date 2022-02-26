banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet programı Meclis Genel Kurulu’nda
Hükümet programı Meclis Genel Kurulu’nda
Evinde 5 gr uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
Hamitköy'de uyuşturucu
Özersay: Hükümet hukuksuzlukla başladı!
Özersay: Hükümet hukuksuzlukla başladı!
İşte bakanlıklara bağlı daireler!
İşte bakanlıklara bağlı daireler!
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
Kafayı sıyırmış olmalısınız…
banner405

Pazar günü bazı yollar kapatılacak

Polis Genel Müdürlüğü, “Ares City Run” yol koşusu nedeniyle Pazar günü bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:10
Pazar günü bazı yollar kapatılacak

Ares Spor Kulübü tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Atletizm Federasyonu ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen koşunun pazar saat 10.00’da, Dereboyu’nda Cafe Pascucci önünde başlayacağı ve aynı noktada sona ereceği belirtildi. 
Yapılan duyuruda yarışmacıların ilk olarak Mehmet Akif Caddesi üzerinden güney istikametine doğru Pronto çemberine gideceği kaydedildi. Yarışmacıların daha sonra çemberden sola dönüp Ledra Palas trafik ışıklarını geçip, Ovis Cafe önünden sola dönerek KKTC Cumhurbaşkanlığı binası önünden Tazminat Sokağı takiben Girne Kapısı’na geleceği aktarıldı.

banner341
Yarışmacıların Girne Kapısı’ndan sola Cemal Gürsel Caddesi’ne dönerek Şehitler Abidesi’nin bulunduğu çemberden sağa Bedrettin Demirel Caddesine dönecek ve KKTC Cumhuriyet Meclisi önünden kuzey istikametine doğru devam edip, Özgürlük Anıtı’nın bulunduğu çemberden sola döneceği; Merit Hotel önündeki trafik ışıklarından düz geçip Başbakanlık trafik ışıklarına gelecek yarışmacıların daha sonra sola Mehmet Akif Caddesi’ne dönüp yol koşusunun başlangıç noktası olan Cafe Pascucci önüne gelerek yarışı tamamlayacağı kaydedildi. 
Duyuruya göre belirtilen güzergâh üzerinde, yarışçılara polis eskortu eşlik edecek ve yarışçıların geçeceği güzergâhtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek trafik akışına kapatılacak.
Yol koşusunun devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhtaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne - Lefkoşa anayolunun Boğaz mevkiinde trafik kazası..
Girne - Lefkoşa anayolunun Boğaz mevkiinde trafik kazası..
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Erhürman: “Doğru fikrin bir numaralı destekçisi biz oluruz, yeter ki samimi olun”
Erhürman: “Doğru fikrin bir numaralı destekçisi biz oluruz, yeter ki samimi olun”
Tatar: “Diplomasi ve diyaloğun ivedilikle galip gelmesini temenni ediyorum”
Tatar: “Diplomasi ve diyaloğun ivedilikle galip gelmesini temenni ediyorum”
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tatar, Lavrov’a yönelik tepkileri değerlendirdi
Tatar, Lavrov’a yönelik tepkileri değerlendirdi
Tarım Bakanlığı’ndan duyuru…
Tarım Bakanlığı’ndan duyuru…
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
CTP: “Çözüm, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmak”
CTP: “Çözüm, derhal müzakere masasına dönüp çatışmaları sonlandırmak”
Okullardaki güncel koronavirüs tablosu
Okullardaki güncel koronavirüs tablosu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim