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Özyiğit: “Referans kavramlarında mutabakat anlaşma sürecini hızlandıracak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Referans kavramları üzerinde mutabakata varılması süreci mutlaka hızlandıracaktır, federal çözüm için domino etkisi yaratacaktır” dedi.  

Özyiğit: “Referans kavramlarında mutabakat anlaşma sürecini hızlandıracak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Referans kavramları üzerinde mutabakata varılması süreci mutlaka hızlandıracaktır, federal çözüm için domino etkisi yaratacaktır” dedi.  

21 Eylül 2019 Cumartesi 11:57
Özyiğit: “Referans kavramlarında mutabakat anlaşma sürecini hızlandıracak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Referans kavramları üzerinde mutabakata varılması süreci mutlaka hızlandıracaktır, federal çözüm için domino etkisi yaratacaktır” dedi.  Özyiğit yazılı açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Lute’un adaya gelerek liderlerle yaptığı görüşme dizisi ile devam eden süreçte, tarafların referans kavramlarını tamamlama çalışmalarının sürdürdüğünü kaydetti. 
Toplum liderlerinin gelecek hafta New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşeceklerini ve referans kavramlarındaki çalışmaları masaya yatıracaklarını ifade eden Özyiğit, BM Genel Sekreteri Guterres’in de zaten yaptığı son açıklamada “tarafların referans kavramları üzerinde hızlı bir anlaşmaya varmaları gerektiğini” söylediğini anımsattı ve “Referans kavramları üzerinde mutabakata varılması, süreci mutlaka hızlandıracaktır” görüşünü dile getirdi.  
Beklentilerinin; sürecin olumlu bir zeminde ilerleyerek federal çözüm yolunun açılması olduğunu belirten Özyiğit, şunları kaydetti: 
“Müzakere süreci mutlaka sonuç odaklı ve ucu açık olmayan şekilde olmalıdır. Çözümün temeli de 11 Şubat 2014 belgesi ve 30 Haziran 2017 Guterres Çerçevesinde belirtildiği gibi, 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözümdür. Siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım unsurları da olmazsa olmazdır.”

“EN GERÇEKÇİ ÇÖZÜM FEDERASYON”
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta tarihsel süreç ve tecrübenin en gerçekçi çözümün federasyon olacağını ortaya koyduğunu ve yeni maceralara girilmemesi gerektiğine inandıklarını belirtti. 
Gerek ülkede gerekse TC’den bazı yetkililerin özellikle son dönemlerde 2 ayrı devletli çözümden bahsettiklerini belirten Özyiğit, bunun bugünkü konjonktür ve görünür gelecekte mümkün olmadığına dikkat çekti. 
Tüm tarafların kabul edebileceği tek gerçekçi çözüm modelinin federasyon olduğunu belirten Özyiğit, “Doğru ve haklı olduğumuz tutumu kararlılıkla sürdürmeliyiz. Asıl macera, doğru yoldan başka yollara sapmak olacaktır” dedi. 

“TEK YANLI ADIMLAR SÜRECE ZARAR VERİR”
Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki parselde TOTAL ve ENI’ye hidrokarbon arama ruhsatı vermesine de değinen Özyiğit, tek yanlı adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece gerginliğe hizmet edeceği uyarısında bulundu. 

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Hidrokarbon konusunda Rum tarafının en başından beri yanlış bir tutum içinde olduğunu belirten Özyiğit, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından sunulan ve gerginlik yerine işbirliği yapılmasını içeren ortak komite önerisinin yeniden değerlendirilerek kabulünün en doğru yol olacağını vurguladı.
Rum lider Anastasiadis'in AP'ye verdiği demeçte, Kıbrıs sorununu bir azınlık-çoğunluk ilişkisi içerisinde tanımlamaya yönelik açıklamalarını da değerlendiren Özyiğit, bunun adadaki gerçekleri ve BM parametrelerini yok sayan, dahası çözüme hizmet etmeyen bir tutum olduğuna dikkat çekti. 
Özyiğit, kararlara etkin katılım ve bir olumlu oy ilkesinin Kıbrıslı Türklerin yıllar öncesinden gelen tezi olduğunu, ayrıca, müzakerelerde mutabık kalınan en temel kavramlardan biri olduğunu anımsattı. 

“SAYIN TATAR’IN AÇIKLAMALARI…”
TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Ersin Tatar’ın Ankara’da yaptığı açıklamalarda; Kıbrıs’ta çözüm isteyen kesimleri suçlayıcı ifadeler kullandığını da belirterek, “Bu ülkede çözüm isteyenler ne zamandan beri ‘marjinal’ ya da ‘azınlık’ olmuştur” diye sordu. 
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın halkın büyük çoğunluğunun onayı ile seçildiğini ve halktan aldığı yetki doğrultusunda hareket ettiğini belirten Özyiğit, “Sayın Tatar bu şekilde ifadelerle aslında halka da saygısızlık yapmaktadır” dedi.  
Ülkedeki çözümsüzlük yanlılarının, Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılarak uluslararası hukuk içine girmesini istemeyenlerin, değil çözümden, çözüm olasılığından bile korktuklarını belirten Özyiğit, bu tür söylemlerin artık prim yapmadığını ifade etti.

 

Son Güncelleme: 21.09.2019 15:42
Anahtar Kelimeler:
Cemal özyiğitReferans Kavramları
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