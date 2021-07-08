banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Suç nedir, suçlu kimdir?
Suç nedir, suçlu kimdir?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Kıbrıs Türk Halkı nereye bağlanacak?
Neyi paylaşamadılar!
Neyi paylaşamadılar!
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
8 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
banner376
Flaş Haber
Güzelyurt'ta korkunç kaza!
Kapat

Özyiğit: “KIB-TEK’in geleceği tehlikeye atılıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, enerji alanına yatırım yapılmayıp, özele bağımlılığın artırıldığını iddia ederek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) geleceğinin tehlikeye atıldığını savundu. 

08 Temmuz 2021 Perşembe 14:00
Özyiğit: “KIB-TEK’in geleceği tehlikeye atılıyor”

KIB-TEK’in “kara para aklama” ile anılmasına neden olunduğunu iddia eden Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya eleştirilerde bulundu.
Özyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, yıllık bedeli 150 milyon doları bulması beklenen yakıt alımı konusunda sorumlu muhalefet gereği sürekli uyardıklarını ancak bakanın ihale sonuçlanmadan TPİC’İ kazanan şirket ilan ettiğini savundu.
Cemal Özyiğit, “Sonuçta söz konusu firmanın ihaleye yakıtın nereden alınacağını belirten opsiyon belgesini sahte evrak olarak sunduğu MİK tarafından açıklandı ve şirket ihaleden elendi. Sunulan sahte evrakla birlikte kamuoyunda kara para aklanması gibi birçok iddia da gündeme geldi”  ifadelerini kullandı.
TPİC’in yakıtın evsafa uygunluk taahhüdü, hangi firma ve rafineri üzerinden temin edileceği, akaryakıt sağlayıcı firmaların yazılı belgelerini yani “opsiyon belgesini”, ayrıca rafineri ile ne kadar zaman için anlaştıklarını gösteren belgelerin şaibeli olduğu bilgisini kamuoyu ile ilk paylaşanın TDP olduğunu belirten Özyiğit, uyarıları dinlemek yerine, ‘ben yaparım olur’ tavrının sürdürdüğünü savundu.

banner341
“İhaleye katılan bir şirket opsiyon belgesinde neden sahtelik yapar? Bir bakan bu iddiaları değerlendirmek yerine daha ihale sonuçlanmadan niye bir firmayı kazanan ilan eder?” sorularını soran Özyiğit, bakanın söylediğini iddia ettiği ‘opsiyon belgesinin gereksiz’ olduğuna yönelik söylemlerini eleştirdi.
Bakan Arıklı’nın yine ihaleye çıkmadan imzalayacağı bir anlaşma ile TPİC’ten doğrudan yakıt alımına gideceğini açıkladığını belirten Özyiğit, TDP olarak arzularının en ucuz taşıma bedeli ile en kaliteli ve yasal petrolün KIB-TEK tarafından satın alınmasını sağlamak olduğunu ifade etti. 
Özyiğit, bunun yolunun standartlara uygun yakıtın nereden alınacağının orijinal belgeler ile ibraz edildiği uluslararası ihale olduğunu kaydetti.

 

banner360
Son Güncelleme: 08.07.2021 14:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’deki iş yerilerinde ‘korona’ denetimleri sürüyor
İskele’deki iş yerilerinde ‘korona’ denetimleri sürüyor
İnönü şehitleri anılacak
İnönü şehitleri anılacak
GAÜ Amerikan Koleji öğrencileri, görkemli bir törenle mezun oldu
GAÜ Amerikan Koleji öğrencileri, görkemli bir törenle mezun oldu
Gençlik Platformu bu hafta oryantırıng, doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüşü düzenliyor
Gençlik Platformu bu hafta oryantırıng, doğa yürüyüşü ve bisiklet sürüşü düzenliyor
10 milyon TL geri ödemesiz salgın destek ödemesi yapılacak
10 milyon TL geri ödemesiz salgın destek ödemesi yapılacak
Ataoğlu, Karakoç ve Karaca’yı kabul etti
Ataoğlu, Karakoç ve Karaca’yı kabul etti
Benli, Sanayi Odası yeni yönetimini kabul etti
Benli, Sanayi Odası yeni yönetimini kabul etti
Rogers: “Pandemide en büyük sorun denetim eksikliği ve kurallara uyulmaması”
Rogers: “Pandemide en büyük sorun denetim eksikliği ve kurallara uyulmaması”
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu başkanlığındaki heyet UKÜ’yü ziyaret etti
İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu başkanlığındaki heyet UKÜ’yü ziyaret etti
Engelsiz Yaşamevi projesinin sonuna gelindi
Engelsiz Yaşamevi projesinin sonuna gelindi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim