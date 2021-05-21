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Özyiğit: “Azınlık hükümeti bu topluma hizmet etmiyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “müdahaleler ve partilerinden istifa eden milletvekillerinin Meclis desteği ile kurulan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin  topluma hizmet etmediğini” ileri sürerek, alınan her kararın atılan her adımın bunun göstergesi olduğunu savundu.    

21 Mayıs 2021 Cuma 12:45
Özyiğit: “Azınlık hükümeti bu topluma hizmet etmiyor”
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TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimden, sağlığa kadar tüm sektörlerin sorun yaşadığı, toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda mağduriyet yaşadığı bir dönemde, bu sorunlara çare üretmesi gereken hükümetin önceliğinin ülkeye girişleri kolaylaştıracak adımlar atmak olduğunu belirten Özyiğit,  İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğünde yapılan değişiklikle Bakan’a sınırsız yetkiler verildiğini ifade etti. 

Yapılacak değişiklikle inanç turizmi adı altında ülkeye gelip dergah ve ibadet yerlerini gezmek isteyenlere, Bakan’a tek başına ikamet izni verme ve bir yıla kadar uzatma yetkisi verildiğini belirten Özyiğit, konuyla ilgili sorulan sorulara ilgili bakanlar tarafından verilen yanıtların ve birbirlerini suçlamalarının işin vahametini ortaya koyduğunu kaydetti. 

Meclis’te konudan habersiz şekilde konuşan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun ilgili tüzük geçmesine rağmen çalışmanın yeni başladığını ve bu konuda bitmiş bir çalışmaları olmadığını söylediğini, Ataoğlu’nun ardından kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in ise kararın Lefke’deki Şeyh Nazım Tarikatı için alındığını açıkladığını, ardından da Turizm Bakanı’nın yaptığı açıklama ile İçişleri Bakanı’nı suçladığını dile getiren Özyiğit, “İşte hükümetin hali bu. Ne yaptıklarını kendileri bile bilmiyorlar” dedi. 

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Her bakanlığın ayrı bir hükümet gibi çalıştığını, bu dağınıklığın da zaten hükümetin icraatlarına da yansıdığını belirten Özyiğit, herkesin inanç özgürlüğüne saygı duymakla birlikte, inanç turizmi adı altında atılmak istenilen bu adımla ülkede tarikatların yuvalanması için zemin yaratılmak istendiğini bunun da endişe verici olduğunu kaydetti.  

Özyiğit, “Turizm sezonu açılmasına rağmen hükümet olarak halen planlama yapma…. Bu sezonun da kaybedilmesine neden ol. Turizmi çökme noktasına getir, turizm emekçilerini mağdur et, sonra da dönüp böyle kararlara imza at. Topluma hizmet bu mudur?” ifadelerini kullandı.

Halkın sorunlarına odaklanmayan, atamalardan başka bir gailesi olmayan, koltukta kalmak uğruna yasalara ve anayasaya rağmen adımlar atan hükümetin kendi toplumuna hizmet etmediğinin çok açık ve net ortada olduğunu ileri süren Özyiğit, azınlık olarak kurulan hükümetin, hükümet ortağı partilerin kendi içinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle tamamen iş yapamaz duruma geldiğini iddia etti.

Özyiğit sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu azınlık hükümeti toplumun geleceğinden daha fazla çalmamalı. Koltukta kalmak uğruna yasalara rağmen adım atacaklarına uzlaşı yoluyla erken seçimin önünü açsınlar, toplumun beklentisi de zaten budur” dedi. 

 

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Son Güncelleme: 21.05.2021 13:09
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