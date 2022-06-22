Öztürkler: “Ciğerlerimiz yanıyor, üzüntülüyüz”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler , Mersinlik’te çıkan ve büyük bir alana yayılan yangınla ilgili, ”Ciğerlerimiz yanıyor üzüntülüyüz” dedi.

Ankara’daki temaslarını tamamlayarak öğle saatlerinde ülkeye dönen İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler direkt yangın yerine giderek incelemelerde bulundu, koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Öztürkler yangından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yangınla ilgili üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Öztürkler, dün yangının çıktığı andan itibaren İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’nun bölgede olduğunu büyük bir özveriyle çalışmaları sürdürdüğünü, koordinasyon ekibinin uyumlu bir şekilde çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

Öztürkler, arazi şartları çok zor olmasının yangına müdahaleyi de zorlaştırdığını ifade ederek, helikopter ve uçakların söndürme çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

koordinasyon toplantısında helikopter sayısının artırılmasının kararlaştırıldığını kaydeden Öztürkler, bu doğrultuda Güney Kıbrıs’tan iki yangın uçağının söndürme çalışmalarına katılacağını belirti.

Yangının boyutunu öngörmenin mümkün olmadığını belirten Öztürkler, “Ciddi boyutlarda” dedi