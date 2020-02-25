banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115685
ALTIN
324.905
DOLAR
6.1248
STERLİN
7.9369
EURO
6.6540
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
Kudret Özersay
Kudret Özersay
Çocukları bari rahat bırakın!
Çocukları bari rahat bırakın!
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem Oluşturmak
Coronavirus Kriz İle Suni Gündem...

Özkurt: “Bu göreve zembille inmedim”

BRTK Kurumu Müdürü Meryem Özkurt Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (BAY-SEN) gerçekleştirdiği pankart asma eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özkurt: “Bu göreve zembille inmedim”

BRTK Kurumu Müdürü Meryem Özkurt Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (BAY-SEN) gerçekleştirdiği pankart asma eylemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

25 Şubat 2020 Salı 10:05
Özkurt: “Bu göreve zembille inmedim”
banner337

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, eylemle ilgili açıklamasında,eğer sendikaların varlık sebeplerinin çalışanların hak ve hukukunu gözetmekse bu eylemlerin anlamsız olduğunu belirtti.

banner317
Özkurt açıklamasında, ‘Eğer sendikaların varlık sebebi çalışanın hak ve hukukunu gözetmekse bu eylemler baştan anlamsızlaşmıştır. Zaten yönetim olarak biz gerekeni bugüne kadar yaptık ve yapmaktayız, bu güne kadar verilmemiş hakedişleri çalışanlara vermekteyiz, vermeye de devam edeceğiz’ dedi.

Özkurt, kendisinin müdür olarak bu göreve zembille inmediğini, asistanlıkla başladığı çalışma hayatında her aşamayı yaşadığını ve devlet kadrolarında değil özel sektörde bu mücadeleyi verdiğini söyledi.

BRTK Müdürü açıklamasında, ‘Bu eylemlerin hiç bir haklı gerekçesi yoktur tamamen sendikalaşmanın dahi popülizme yenildiğin göstergesidir ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özer Kanlı ile anlaşamadığımız hiç bir konu yoktur, üstümde baskı yarattığı söylemlerin gerçekle alakası yoktur’ dedi.

banner335
Son Güncelleme: 25.02.2020 11:01
Anahtar Kelimeler:
Baysen Pankart Asma EylemiMeryem özkurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul bahçesi gölete döndü
Okul bahçesi gölete döndü
Ek Gündem!!!
Ek Gündem!!!
Diyabet Derneği Genel Kurulu Cumartesi yapılacak
Diyabet Derneği Genel Kurulu Cumartesi yapılacak
KTSÇHB: Sayın Pilli cevap ver!
KTSÇHB: Sayın Pilli cevap ver!
BAY-SEN’den pankart asma eylemi
BAY-SEN’den pankart asma eylemi
Hamitköy çemberi yakınlarında kaza!
Hamitköy çemberi yakınlarında kaza!
Üç aylar başladı
Üç aylar başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
TÜRKİYE BİZİMLE KONUŞM(ALI)UYOR
Kudret Özersay
Kudret Özersay

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim