Özgürgün sosyal medyadan cevap verdi

UBP Lefkoşa Milletvekili, Hüseyin Özgürgün, sosyal medyadan meclise katılmadan maaş aldığı haberlerine cevap verdi. Özgürgün meclise katılmayışının siyasi tepki olduğunu söyledi.

Hüseyin Özgürgün, “ Meclis çalışmalarına katılmadan maaşımı almaktan herhangi bir vicdanı sıkıntım bulunmamaktadır” dedi

Özgürgün, açıklamasının tamamı şöyle:

“Bugünkü gazetelerin birçoğunda yer alan çok önemli bir detay için açıklama yapmak istiyorum. Mecliste katılmayışımla ilgili ortaya koyduğum siyasi tepki ve duruş yanında aldığım maaşla ilgili yorumlar konusunda ciddi bir bilgi eksikliğini düzenlemek gerekiyor. 22 yıldır üyesi bulunduğum Cumhuriyet Meclisi üyeliğinden emeklilik hakkımı 2012 yılından itibaren kazanmış bulunuyorum. İstifam kabul edilmiş olsaydı toplam 33 yıl üzerinden hizmetlerim karşılığı ikramiyem ve emeklilik maaşımı ömür boyu alacaktım. Bundan dolayı meclis çalışmalarına katılmadan maaşımı almaktan herhangi bir vicdanı sıkıntım bulunmamaktadır”