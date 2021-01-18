Özersay haftasonu yaşanan karar karmaşasını eleştirdi

Hafta sonu gerçekleştirdikleri Halkın Partisi Genel Kurulu hakkında konuşarak sözlerine başlayan Kudret Özersay, toplantının Sağlık Bakanlığının çizdiği çerçevede gerçekleştirdiklerini ve kurallara uyduklarını söyledi.

Yeniden Halkın Partisi Genel Başkanı olan Kudret Özersay, gelecek için ‘umutluyum’ ifadelerini kullandı.

Geride kalan 3 yılı çıkarılan dersler çerçevesinde değerlendirdiklerini vurgulayan Özersay, siyasi olarak daha olgun bir noktada olduklarının da altını çizerek, edinilen tecrübeleri ‘artı’lar olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İktidarda oldukları döneme işaret ederek pandemi sürecinde ciddi özveri gösterdiklerini söyleyen Özersay, “Dünyada hiçbir ülke hazırlık yapmamışken, tanınmayan bir ülke olarak özellikle HP’nin özverisi ortadadır. Kamuoyunu iyi ve şeffaf bir şekilde bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulunu peşi sıra yaptığı açıklamaların ardından yaşanan karmaşaya değinen Özersay, ülkenin gelmiş olduğu noktanın görüldüğü ifade ederek, “Eğer halk bu durumda memnunsa bir şey diyemem elbette ama biz hoşnut değiliz” dedi.

Hafta sonu yaşanan ‘karar karmaşası’ ile devletin itibar ve otoritesinin zedelendiğini kaydeden Özersay, “Hükümetin zaten bir otoritesi yoktu onu hesaba katmıyorum. Yaşananlar kaygıyı tetikliyor. Böyle bir yönetim boşluğunu hak etmiyoruz” dedi.

“Bu memleketi ben kurtardım” ifadelerini kullanarak her fırsatta kendisinin günah keçisi ilan edildiğini söyleyen Kudret Özersay, kendisinin ve partisinin ülkede olumsuz yaşanan her durumda hedef gösterildiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisinde haftalardır Başkanlık Divanı seçiminin yapılamamasını hükümetin güven sorununa bağlayan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclisin her toplantıda nisap sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

CTP – HP – DP – TDP Hükümeti dönemine işaret ederek Meclis Başkanlığı seçiminde Teberrüken Uluçay’ın seçilmesinde hiç fire vermediklerini söyleyen Özersay, “Güvenilir bir koalisyon ilişkisinde ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Şimdi yaşananlar ortadadır… Nisap sorunu yaşanıyor her toplantıda” ifadelerini kullandı.

“Biz bölge toplantılarımızda da her zaman belirttiğimiz gibi her zaman seçime hazırız” diyen Özersay, böyle bir süreçte halkın seçime hazır olmadığının altını çizerek sokaktaki insanın geçim derdiyle boğuştuğunu söyledi.

7 Aralık 2020 tarihinde Halkın Partisi’nden (HP) istifa eden Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Özersay, şunları kaydetti:

“Herkes durduğu yeri bilmeli. Bir duruşunuz olmalı, siz siyasi bir figür değilken, bu parti size sahip çıktı. Siz de destek verdiniz, Milletvekili oldunuz. Burada olmanızın nedeni halk ve HP’dir. Üstelik ne için? Siyasi itibarı toplum nezdinde olmayan bir şey için.”

Söz konusu istifaların Halkın Partisi açısından daha iyi olduğunu savunan Özersay, daha önemli bir eşikte bu istifaların gelmesinin daha kötü bir duruma neden olacağını söyledi.

Özersay sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Allaha havale ediyorum, diyorum; HP açısından daha iyi olmuştur, daha önemli bir eşikteyken çekip gitselerdi daha tehlikeli olabilirdi. Normalde itibar etmem böyle şeylere ama açıklama yapmalarını istedik. Bazıları Bakanlık beklediklerini de dile getirmişti. Mesele koltuk sevdası değil bizim için, onun peşinde olsaydık zaten UBP ile kurardık. Vatandaş gerekli faturayı kesecektir.”