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Özersay'dan açıklamalar

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, zamların önlenmesi için doğru tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Özersay, geçmişte olduğu gibi, göreve gelir gelmez bu yönde adım atacaklarını belirterek, “Geçmişte bunu başardık, Yine başarabiliriz” dedi.

07 Aralık 2021 Salı 14:05
Özersay'dan açıklamalar

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre Özersay, ekonomide atılabilecek bir dizi adımla, zamların önüne geçilebileceğini kaydetti.
Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybettiğini ve zamlarla halkın alım gücünde ciddi gerileme yaşandığını ifade eden Özersay, ekonomide doğru tedbirlerin doğru zamanda alınmasının önemine vurgu yaptı.
Açıklamasında bu konudaki önerilerini de sıralayan Özersay, gümrüklerde döviz kurunun sabitlenebileceğini ve temel gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanabilecek farklı hesaplamalarla raf fiyatlarında indirim yapılabileceğini ifade etti.
Özersay, yerli üretimin desteklenmesi noktasında da gerek hammadde  gerekse elektrik gibi diğer girdi maliyetlerinde kolaylıklar sağlanmasının önemine işaret ederken, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye girişlerde bazı hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasıyla döviz girdisinin de sağlanabileceğini belirtti.


“GÖREVE GELDİĞİMİZDE ADIM ATMAKTA KARARLIYIZ”
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, halkın belini büken zamların önlenmesi için doğru tedbirlerin alınması gerektiğini yineleyerek, özellikle dar gelirli vatandaşların mutfak giderlerinin büyük bölümünü oluşturan ithal temel gıda ürünleriyle temizlik ürünlerinden alınan gümrüklerde döviz kuru sabitlemesine gidilebileceğini, ithal ürünlerden alınan verginin de daha farklı bir yöntemle hesaplanıp ürünlerin fiyatlarında indirime gidilmesinin sağlanabileceğini vurguladı.
Özersay, “Yalnız bu tedbirler alındığında temel gıda ürünlerinde ve temizlik ürünlerinde raf fiyatlarında indirim olması şartını koymalı ve bunu denetlemelisiniz. Yani bu indirimleri mevcut kar marjlarını artırmak için değil, raf fiyatlarında indirim yapılmasını, bunun vatandaşın cebine yansımasını sağlamak için yapmalıyız ve bunu başarmanın yolu da denetim yapmaktan geçer. Biz Halkın Partisi olarak bu konudaki paydaşlar ile geçmişte de istişarelerde bulunduk. Göreve geldiğimizde bu adımları atma kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.
Özersay, bu türden adımlarla Maliye’nin gelirlerinde bir miktar azalma olabileceğini ancak ülkeye döviz girişi sağlayacak şekilde, güneyden gelenlerin yapacağı alışveriş konusunda atılacak adımlarla bu kaybının karşılanabileceğini söyledi.


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“GİRDİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEK ADIMLAR ATMALIYIZ”
Özersay açıklamasında, “Özellikle temel gıda ürünleriyle temizlik ürünlerinde yerli ürünlerin tüketilmesinin teşvik edilmesi yönünde de ciddi bir kampanya yapılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle yerli ürünlerin üretilmesindeki girdi maliyetlerini aşağıya çekecek tedbirleri de bir an önce devreye koymak gerekir, bu konuda öncelikli olarak sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı açısından prim desteği, üretimde hammadde ve elektrik gibi hususlarda da yerli üreticiye kolaylıklar sağlanmalıdır” ifadelerine yer verdi.


“SINIR KAPILARINDA GEÇİŞ KOLAYLIĞI EKONOMİ İÇİN YAŞAMSAL”
Aylardır Güney Kıbrıs ile sınır kapılarından Kıbrıslı Rumların ve turistlerin ülkeye gelişlerinde çeşitli kolaylıklar yapılması gerektiğini söylediklerini ancak herhangi bir adım atılmadığını savunan Özersay, güneyden KKTC’ye geleceklerin yapacağı alışverişin önemine değindi.
Güney’den gelenlerin alışveriş yapmasının hem ülkeye döviz girmesi hem de akaryakıt satışları bağlamında Maliye gelirlerinin artırılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Rum plakalı araçlara akaryakıt verilmemesi yönündeki açıklamasını da eleştirdi.
Özersay, “Biz bu dönemde güneyden gelişlerde geçiş kapılarında dikkate değer kolaylaştırmalar yapıp geçişlerin hızlı olmasını sağmalıyız, gerekirse personel istihdam ederek bunu yapmalıyız. Öte yandan, turistlerin gelişiyle ilgili olarak Ercan Havalimanı’nda ilave tedbirler almalı ve kullanıcı dostu web siteleri kanalıyla insanların ülkemize gelişini eziyete olmaktan çıkarmalıyız. Bu açılardan bizim bu hükümetten bir beklentimiz yoktur. Bir ay sonra, seçimden sonra bu hususlar önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 07.12.2021 15:07
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