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Özersay: “Cumhurbaşkanı seçildiğimde iş birliği fikrini uluslararası alanda anlatacağım”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, yeni cumhurbaşkanının müzakereleri kaldığı yerden sürmekte ısrar etmemesi gerektiğini, bunu Kıbrıs Türk halkını müzakere masasına hapsetmek olacağını söyledi. 

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:17
Özersay: “Cumhurbaşkanı seçildiğimde iş birliği fikrini uluslararası alanda anlatacağım”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, yeni cumhurbaşkanının müzakereleri kaldığı yerden sürmekte ısrar etmemesi gerektiğini, bunu Kıbrıs Türk halkını müzakere masasına hapsetmek olacağını söyledi. 

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı seçildiğimde müzakere masasına hapsolmayı reddedeceğim. İki tarafın arasında güven ilişkisinin oluşması ve bazı konularda iş birliği yapılması için çalışacağım. Biz şekillendiren ve yönlendiren olmalıyız, Cumhurbaşkanının misyonlarından birisi budur” dedi. 

Kıbrıs Rum tarafıyla üç yıl süren bir federal ortaklık deneyimini ve 52 yıl süren federasyon müzakeresi tecrübesi yaşandığını hatırlatan Özersay, Rum tarafının federal ortaklıktan farklı bir anlam çıkardığını, yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmadığını aktardı. Özersay, şöyle devam etti:

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“İçinde bulunduğu konforlu durum sebebiyle, Kıbrıs’ta mevcut şartlar değişmediği sürece Kıbrıs Rum tarafı federal bir ortaklığa olumlu yaklaşmayacaktır. İş birliği modeli uluslararası alanda kabul görebilecek yeni bir fikirdir. Fiilen var olan iki devlet arasında birbirini tanıma ilişkisi olmaksızın da bazı konularda iş birliği yapmak mümkündür. Madem ki doğal gaz kaynağı iki tarafa da aittir, o zaman bu konuda iş birliği yapabiliriz. Uluslararası alanda da bunun en iyi örneği Avrupa Birliği’dir. Kömür ve çelik iş birliği zaman içinde pazara dönüştü ve yıllar sonra bugünkü haline geldi. Doğal gazda iş birliğinde hangi yolun izleneceği önemlidir. Cumhurbaşkanı seçilmem halinde hayata geçirilmesi için yeni fikirlerin uluslararası alanda anlatılması görevini yerine getireceğim. Bu yaklaşım barışçıl bir yaklaşımdır. Federal çözüm noktasından dönmeyip farklı şeyler öne sürmezseniz elde edeceğiniz sonuç olumsuzdur.” 

“DOĞU AKDENİZ’DE OYUN KURUCU OLABİLİRİZ”

Birkaç yıl önce kendisinin önerdiği ve bugün diğer ülkelerin de sıcak bakmaya başladığı, kapsamlı konferansların artık konuşulmaya başlandığını belirten Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Özersay, bunun bölgede “oyun kurucu” olmak için bir fırsat olduğunu işaret etti.

Özersay; “Doğu Akdeniz bölgesinde nasıl ki kapsamlı bir konferans gerçekleştirebiliyoruz, bir uluslararası konferans gerçekleştiriliyor; biz de oyun kurucu olabiliriz. Doğu Akdeniz bölgesinde şekillenmekte olan yeni bir güç dengesi var.  Deniz yetki alanının sınırlandırılması, Kıbrıslı Türklerin doğalgazdaki haklarını alabilmeleri için yeni fikir, politika ortaya koyan, Türkiye’yle anlaşma ve ortak açıklama yapan, sürekli uluslararası temas yapan, hareket halinde bir cumhurbaşkanını göreve getirirsek bu Kıbrıs Türk halkının yararına olacaktır. Bu alandaki bilgi ve birikimimle doğal gazda bizi uluslararası alanda muhatap almalarını sağlayacağım, bu konularda kendime güveniyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 05.10.2020 18:34
Anahtar Kelimeler:
Kudret özersay
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