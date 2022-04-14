Özersay: Belediyeler reformunun ortak akılla yapılması için katkı koymaya hazırız

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu, Milletvekilleri Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers, Merkez Yürütme Organı üyeleri Özgür Vehit ve Batur Sağlamer eylemde olan Gazimağusa Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti.

Ziyarette, belediye personelinin sorunları ve sıkıntıları dinlendi.

Özersay yaptığı açıklamada, “İç ve dış denetimlerin çok daha etkili şekilde yapılacağı, bütçe ve harcamaların, personel yapısının daha net kurallara bağlanacağı bir reform kaçınılmazdır. Biz oluşturulacak bir ortak komitede bunun ortak akıl ile yapılması için elimizden gelen katkıyı koymaya hazırız” ifadesini kullandı.

Heyet, ayrıca Mağusa Perşembe Pazarını da ziyaret ederek, hem vatandaşların hem de esnafın fiyatlara ve piyasaya ilişkin sıkıntılarını dinledi, sohbet etti.