banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gönyeli'de feci kaza: 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Gönyeli'de feci kaza
Cahitoğlu: “Yangın büyük oranda kontrol altına alındı”
Cahitoğlu: “Yangın büyük oranda kontrol...
Akpınar: “Yeniden çok büyük bir felaket yaşıyoruz”
Akpınar: “Yeniden çok büyük bir...
EMO suçlamaları kabul etmedi!
EMO suçlamaları kabul etmedi!
Tatar: Yangına bir koordinasyon halinde karadan ve havadan müdahale sürüyor
Tatar'dan yangınla ilgili açıklama
banner405

Özersay, Ağıllar Altınova köylerindeki yangın bölgesini ziyaret etti

22 Haziran 2022 Çarşamba 19:15
Özersay, Ağıllar Altınova köylerindeki yangın bölgesini ziyaret etti

Özersay: “Köylüler köye yakın yerde dumanlar ilk görüldüğünde gerek Orman Dairesi gerekse itfaiye telefonlarını aradıklarını ama uzunca süre yanıt alamadıklarını söylüyorlar”

 Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, beraberindeki heyetle birlikte Ağıllar Altınova köylerindeki yangın bölgesini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özersay, bölgeye yaptığı ziyarette, “Durumun iç açıcı olmadığını, tehlikenin hala devam ettiğini” belirtti.

banner341
“Köylülerin her yıl düzenli olarak açılıp temizlenen yangın şeritlerinin bu yıl açılmadığını, temizlenmediğini ve ortada bir ihmal olduğunu söylediklerini” aktaran Özersay, “Orman Dairesi’ne ait bir binanın özel şahsa kiralanması sonucunda orada yapılmak istenen ot temizliği nedeniyle yangının o bölgeden başladığı kanaati neredeyse herkeste hakim” ifadesinde bulundu. 

Özersay, “Köylüler köye yakın yerde dumanlar ilk görüldüğünde gerek orman dairesi gerekse itfaiye telefonlarını aradıklarını ama uzunca süre yanıt alamadıklarını söylüyorlar” dedi.

“Köylülerin Kıbrıs Rum tarafından yangına destek verilmesi için yapılan yardım talebinin neden daha erken yapılmadığını sorduklarını” belirten Özersay, “İki saat gibi kısa sürede köyün etrafındaki arazilerin çoğunun yandığını, zamanın kıymetli” olduğunu kaydetti.

Bir diğer sorunun da “canla başla çalışan itfaiye, Kaymakamlık, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Belediye ve askerin hızlı şekilde tam bir koordinasyon içerisinde çalışmakta zorlanması” olduğunu belirten Özersay, “Kuşkusuz buna rüzgar ve sürekli yön değiştirmesini de eklenmeli. Zeytin ve harnup ağaçları yanan, mandırasında hayvanlarını kurtarmak için başında endişeyle bekleyen köylüleri görünce insanın yüreği burkuluyor. Özetle bu akşam köylüler çok rahat bir gece geçirmeyecekler gibi, herkes hala diken üstünde. Memlekete geçmiş olsun” ifadelerinde bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 23.06.2022 09:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar yangın bölgesinde… 
Cumhurbaşkanı Tatar yangın bölgesinde… 
Güzelyurt bölgesine ateş düştü henüz 15 yaşında idi
Güzelyurt bölgesine ateş düştü henüz 15 yaşında idi
Yangın yayılıyor…
Yangın yayılıyor…
Yangında üçüncü gün
Yangında üçüncü gün
Yangın henüz kontrol altına alınamadı
Yangın henüz kontrol altına alınamadı
Salih Kuzey Arıklı'dan size armağan sizden de doğaya ..
Salih Kuzey Arıklı'dan size armağan sizden de doğaya ..
Mahkeme ilanı
Mahkeme ilanı
“Geçmiş olsun ülkem”
“Geçmiş olsun ülkem”
Ek mesailer konusunda uzlaşıya varıldı, eylem kalktı
Ek mesailer konusunda uzlaşıya varıldı, eylem kalktı
Tatar ile Oktay ortak basın toplantısı düzenledi
Tatar ile Oktay ortak basın toplantısı düzenledi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim