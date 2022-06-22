Özersay, Ağıllar Altınova köylerindeki yangın bölgesini ziyaret etti

Özersay: “Köylüler köye yakın yerde dumanlar ilk görüldüğünde gerek Orman Dairesi gerekse itfaiye telefonlarını aradıklarını ama uzunca süre yanıt alamadıklarını söylüyorlar”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, beraberindeki heyetle birlikte Ağıllar Altınova köylerindeki yangın bölgesini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özersay, bölgeye yaptığı ziyarette, “Durumun iç açıcı olmadığını, tehlikenin hala devam ettiğini” belirtti.

“Köylülerin her yıl düzenli olarak açılıp temizlenen yangın şeritlerinin bu yıl açılmadığını, temizlenmediğini ve ortada bir ihmal olduğunu söylediklerini” aktaran Özersay, “Orman Dairesi’ne ait bir binanın özel şahsa kiralanması sonucunda orada yapılmak istenen ot temizliği nedeniyle yangının o bölgeden başladığı kanaati neredeyse herkeste hakim” ifadesinde bulundu.

Özersay, “Köylüler köye yakın yerde dumanlar ilk görüldüğünde gerek orman dairesi gerekse itfaiye telefonlarını aradıklarını ama uzunca süre yanıt alamadıklarını söylüyorlar” dedi.

“Köylülerin Kıbrıs Rum tarafından yangına destek verilmesi için yapılan yardım talebinin neden daha erken yapılmadığını sorduklarını” belirten Özersay, “İki saat gibi kısa sürede köyün etrafındaki arazilerin çoğunun yandığını, zamanın kıymetli” olduğunu kaydetti.

Bir diğer sorunun da “canla başla çalışan itfaiye, Kaymakamlık, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Belediye ve askerin hızlı şekilde tam bir koordinasyon içerisinde çalışmakta zorlanması” olduğunu belirten Özersay, “Kuşkusuz buna rüzgar ve sürekli yön değiştirmesini de eklenmeli. Zeytin ve harnup ağaçları yanan, mandırasında hayvanlarını kurtarmak için başında endişeyle bekleyen köylüleri görünce insanın yüreği burkuluyor. Özetle bu akşam köylüler çok rahat bir gece geçirmeyecekler gibi, herkes hala diken üstünde. Memlekete geçmiş olsun” ifadelerinde bulundu.