Özçınar’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türk Milletinin gurur günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yayımladığı mesajda, 30 Ağustos tarihinin, Türk milleti için özel bir anlam ve öneme sahip olduğu belirtildi.

Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu özel gün, Türk Milletinin, bağımsız, hür ve demokratik özgürlüğe kavuşmasının büyük bir zafer ile yeniden varoluşunun tescil edildiği gündür.

26 Ağustos 1922’de başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmış, Anadolu topraklarının da Türklere ait olduğu bir kez daha tescillenmiştir.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, destan yaratan tüm gazi ve şehitleri saygıyla anar, Türk Ulus’unun onur ve gurur gününü en içten duygularımla kutlarım.”