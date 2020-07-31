Özçınar’ın 1 Ağustos mesajı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'taki varlığı ile ilgili ortaya koyduğu direnişin yıldönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutladıkları bu özel günde yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini belirterek, Kıbrıs Türk Halkının varlığını korumak için büyük bedeller ödediğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ile ilgili mesajı yayımladı.

Özçınar mesajında şu ifadelere yer verdi:

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 44’üncü, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 62’nci ve Kıbrıs’ın fethinin 449’uncu yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.



Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda eşit, özgür ve güven içinde yaşaması için verilen mücadelede, toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle anarken hayatta olan mücahit ve gazilere saygı ve şükranlarımı sunarım.”