Otobüste kadınları taciz eden zanlı tutuklandı!

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen taciz meselesi ile ilgili olarak

tutuklanan zanlı Ahmet Bilgili mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı.

Polis, zanlı Ahmet Bilgili’nin Cinsel Saldırı suçundan methaldar olduğunu

belirtti. Polis, 2022 Mart ayı içerisinde Lefkoşa'da sakin Ahmet Bilgili’nin (E-

27) Yakın Doğu Üniversitesine ait otobüs içerisinde seyahat etmekte olan

Lefkoşa'da sakin L.T isimli öğrencinin kalçalarına erkeklik organını sürtmek ve

elini omzuna atmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, olayın

polisin bilgisine 13.04.2022 tarihinde gelmiş olup adı edilenin tutuklandığını



internet haberlerinde çıkan eski bir haberden görüp tanıdığı ve polise geldiğinin

tespit edildiğini söyledi. Polis, meseleyle ilgili üç yeni şikayet daha olduğunu ve

1 kişiden tanık ifadesi alındığını belirtti. Polis, meselenin infial yarattığını,

alınması gereken ifadeler ve tespit edilmesi gereken tanıklar olduğunu söyledi.

Polis, geniş çaplı tahkikat gerektiren bir mesele olduğundan zanlının 5 gün

daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5

gün tutuklu kalmasına emir verdi.