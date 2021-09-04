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Osman Amca yeniden başkan

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanlığına yeniden Osman Amca getirildi. 

04 Eylül 2021 Cumartesi 13:30
Osman Amca yeniden başkan

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin 3. Olağan Genel Kurulu bugün, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri de belirlendi. 

Başkanlık için tek aday olan Osman Amca oybirliğiyle yeniden başkanlığa getirildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin toplantı salonunda, korona virüs tedbirlerine uygun olarak yapılan Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin 3. Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığına Mehmet Benli, Divan Kâtipliğine ise Mehmet Özkan ve Fatma Amca seçildi.

Genel Kurul’da ilk konuşmayı Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca yaptı. 

Amca, yaptığı açılış konuşmasında, pandemiden dolayı birçok sektörün zor süreçten geçtiğine değinerek, bu sürecin birçok taşeronu olumsuz etkilediğini, hem ekonomik, hem de kalifiye eleman anlamında büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

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2 yıldır yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Amca, konuşmasında taşeronların sorunlarına değinerek, hükümet yetkilileri ile birçok görüşme gerçekleştirdiklerini ve bu görüşmelerde taşeronların yaşadığı sorunların masaya yatırıldığına işaret etti. 

Bankalarda birçok taşeronun borcu olduğunu ve faiz oranlarının düşürülmesi veya vadelerin uzatılması için banka yetkililerinden talepte bulunduklarını söyleyen Amca, kaçak iş gücünün açıkça ortada olduğunu ve bu durumun ekonomiye ciddi darbe vurduğunu söyledi.

Pandeminin sektörü olumsuz etkilediğine de değinen Başkan Amca, prim destekleri sayesinde işverenlerin ayakta durduğuna vurgu yaparak, uygulamaya giren prim desteği için de hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Faaliyet Raporu’nun sunulması ve görüşülmesi ile Mali Raporun sunulup görüşülerek aklanması kısımlarına geçildi. 

Ardından ise Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu seçimleri yapıldı. 

Başkanlık için tek aday olan Osman Amca oybirliği ile yeniden Başkanlığa seçilirken, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronlar Birliği 3. Olağan Genel Kurulu seçimleri tamamlandı.

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Son Güncelleme: 04.09.2021 15:32
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