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Örgütler Yarın Lefkoşa’da Eylem Yapacak

Örgütler Yarın Lefkoşa’da Eylem Yapacak

09 Haziran 2022 Perşembe 18:45
Örgütler Yarın Lefkoşa’da Eylem Yapacak

Toplumsal Varoluş Platformu, “zamları, alım gücünün erimesini, imzalanan protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri” protesto için yarın Lefkoşa’da eylem yapacağını açıkladı.

Başbakanlık ışıklarında saat 07.00’de pankart açıp, broşür dağıtımı yapacak platform, saat 18.30’da protesto yürüyüşü düzenleyecek. Yürüyüş, Lefkoşa Dereboyu’ndaki trafik ışıklarında başlayıp, Meclis’te sona erecek.

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Toplumsal Varoluş Platformu, Basın-Sen, BES, Çağ-Sen, DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DEV-İŞ, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Güç-Sen, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ ve TÜRKSEN’den oluşuyor.

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Son Güncelleme: 09.06.2022 18:56
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