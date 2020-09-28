Önlem alınmaz ise yeşilden uzak bir Gazimağusa kaçınılmaz olacak

Ergün YAHAT

Gazimağusa'da bulunan ve eskiden yazın Çanakkale göletindeki su seviyesi azalır iken bu yıl tam tersi hızla artması bölgede oturan vatandaşları adeta isyan noktasına getiriyor.

Son yıllarda Belediyenin arıtma sularınıda bu gölete boşaltması nedeni ile su seviyesinde hiç azalma olmuyor ve çevredeki çok sayıdaki okaliptus ağaçları ya kökünden devriliyor, yada çürüyüp kuruyor.

Artan su seviyesi o bölgedeki lağım kokusu yanında sivri sineklerin fabrikası durumuna da sebeb oluyor.

Sivrisinek popülasyonun artması da tüm Mağusa için önemli bir sağlık sorunu oluşturmaya devam ederken vatandaşlar bu konuda önlem alınmaz ise, yakında bu bölgede bir okaliptus koruluğumuz olmayacak, sağlıksız ve yeşilden uzak bir Mağusa'ya doğru hızla gidiliyor iddiasında bulundular