Önder teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Serhat Özcü, zanlının “amme fesatçılığı ve ülkeden kanunsuz çıkışa yardımcı olmak”suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının 8 Şubat tarihinde Girne Adli Şube’ye gelerek TC pasaportu ile kimliğini kordon boyunda çaldırdığına dair ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlının sorgulandığını ve pasaportunu uyuşturucu suçundan çıkışı yasak olan Savaş Boybay’a ülkeden çıkış yapması için verdiğni tespit ettiklerini belirtti. Polis, Boybay’ın ise 7 Şubat tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeden çıkış yaptığını ifade etti. Zanlının 19 yaşında olduğunu, ülkede turist vizesi ile bulunduğunu kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının iki kefilin 30 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise, “Savaş bana bir şey olmaz, iki güne kadar dönerim demişti”şeklinde konuştu.