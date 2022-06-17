Ölümlü trafik kazası zanlısı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ŞAHSIN KANINDA ALKOL BULUNDU.

(17-06-2022...MHA) 11.06.22 tarihinde sat 21.48 raddelerinde Gazimağusa’ da, 15 Ağustos bulvarı üzerinde, kullanımındaki S.A 971 plakalı araç ile doğu istikametine taraf seyretmekte olduğu esnada, dikkatsizliği sonucu o esnada ayni marketten çıkıp yanında bisikleti olduğu halde yaya olarak yürümekte olan Ahmet Serin (E-48) isimli şahsa aracının önü ile çarpmak suretiyle önce yaralanmasına ve bilahare kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine neden olan araç sürücüsü D.N (K-35) ayni gün tutuklanmış ve 12.06.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün, 14.06.22 tarihinde 3 gün olmak üzere toplam 5 gün süreyle tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 17.06.22 tarihinde “dikkatsizlik sonucu ölümle neticelenen kazaya sebebiyet vermek” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına olgularla ilgili mahkemeye bilgi veren tanık polis, 11.06.22 tarihinde saat 21 45 raddelerinde Gazimağusa 15 Ağustos bulvarı üzerinde kullanımındaki S.A 971 plakalı aracı ile doğu istikametine taraf seyretmekte olduğu esnada, dikkatsizliği neticesi o esnada yol üzerindeki bir marketten çıkıp elinde bisikleti olduğu halde yaya olarak yürümekte Ahmet Serin isimli şahsa aracının ön kısmı ile çarpması sonucu bir kaza meydana geldiğini ve yaralının kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşı kurtarılamayıp hayatını kaybetmesi nedeniyle zanlının ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının yapılan otopsisinde “trafik kazasına bağlı iç kanama” sonucu hayatını kaybettiğinin belirlendiğini söyleyen tanık, müteveffanın yapılan kan testinde kanında 207 ml alkol tespit edildiğini söyledi.

Tahkikatın tamamlandığını belirten tanık, ileride yapılacak yargılanmasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 40 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 150 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispatı-ı vücut etmesi yanında zanlının ehliyetine de el konulması yönünde emir verdi. (MHA)