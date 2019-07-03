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Ölümlü trafik kazası
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Ölümlü trafik kazası

15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ölümlü trafik kazası

15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:05
Ölümlü trafik kazası

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3.7.2019 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Nergisli - İnönü Anayolu üzerinde,  Hasan SÜTLÜCELİ (E-17), yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile Nergisli köyü istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Nergisli'de sakin  Hasan Kusetogulları (E-15) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Araç sürücü Hasan SÜTLÜCELİ tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 03.07.2019 23:12
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