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Olsan Oran mimar gözünde belediyecilik

26 Ekim 2022 Çarşamba 23:07
Olsan Oran mimar gözünde belediyecilik

OLSAN ORAN MİMAR GÖZÜNDE BELEDİYECİLİK

Ergün Yahat

UBP Geçitkale belediye başkan adayı Olsan Oran yaptığı köy ziyaretlerinde büyük ilgi görüyor.

Kurudere köyünde bulununan İngiliz döneminde yapılan köprüye giden ve incelemelerde bulunan Oran 1904 yılında yapımı başlanan 1905 yılında yapımı biten İngiliz döneminde yapılan tren yolu üzerinde Kurudere köyünde 72 metre uzunluğunda adanın en uzun köprüsü hak ettiği ilgiyi görmediğini bir mimar olarak bu köprünün restorasyonu yapılıp turizme kazandırılabilir dedi.

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