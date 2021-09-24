Okullarda 2 haftada 82 öğrenci ve, 32 öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı

AMCAOĞLU: “OKULLARDA TESPİT EDİLEN VAKA VE TEMASLI SAYILARI HAFTALIK OLARAK PAYLAŞILACAK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 13 Eylül’den bugüne okullarda 82 öğrenci ve 32 öğretmenin Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 13-24 Eylül tarihleri arasında okullardaki koronavirüs tablosunu paylaşarak, bugünden itibaren tespit edilen vaka ve temaslı sayılarının haftalık olarak paylaşılacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime başladıktan sonra 59 bin kişilik eğitim camiasının haftalık Covid-19 testlerini yaptırdığını, bunun pandemiyi kontrol altına alma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ile tedbirler konusunda sürekli istişare içerisinde olduklarına da işaret ederek, “Okullarımızda her türlü önlem alınmıştır ve bulaş-temas protokolü dediğimiz sistem başarıyla uygulanmaktadır” dedi.

Pandemi sürecinde vakaların her yerde görülebileceği gibi okullarda da görülmesinin çok normal olduğunu belirten Amcaoğlu, okullardaki vakaların neredeyse tamamına yakınının okul dışı kaynaklı olduğu bilgisini de verdi.

Kamuoyunu telaşlandıran açıklamalara değinen ve basın-yayın kuruluşlarından kullandıkları dile dikkat etmelerini rica eden Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Tüm dünyada konunun uzmanları, pandeminin hayatımızın yeni bir gerçeği olduğunu ve bununla yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söylemektedir. Okulları yeniden kapatmak gibi bir lüksümüz olmadığı inancındayım. Eğitimde kaybedilecek tek bir gün dahi yoktur. Bakanlığımız, öğretmenlerimiz ve eğitim sektöründe yer alan tüm emekçilerimiz yüz yüze eğitimin devamını sağlamak için canla başla çalışmaya devam etmektedir. Velilerimizden ricamız, bize güvenmeleri, kurallara uymaları ve gerektiğinde yardımcı olmalarıdır.”

Bazı okullarda öğretmen eksikliği olduğu konusuna da değinen Amcaoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun gerçekleştirdiği öğretmenlik sınavlarının sonuçlarıyla birlikte, bu sıkıntının en kısa sürede aşılacağını belirtti.

BUGÜNE KADAR 82 ÖĞRENCİ, 32 ÖĞRETMEN POZİTİF VAKA TESPİT EDİLDİ

Amcaoğlu’nun paylaştığı Koronavirüs Tablosu’na göre, 13 Eylül’den bugüne kadar okullarda 82 öğrenci ve 32 öğretmenin Covid 19 testinin pozitif çıktığı; 76 öğrenci ve 49 öğretmen ise temaslı olduğu tespit edildi.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 32 pozitif, 17 temaslı; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 38 pozitif, 37 temaslı; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ise 12 pozitif, 22 temaslı öğrenci saptandı.

İlköğretim Dairesi’nde bağlı okullarda 26 pozitif, 38 temaslı; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 1 pozitif, 5 temaslı; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 5 pozitif, 6 temaslı öğretmen belirlendi.