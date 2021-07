“ÜRETEN BİR KKTC’Yİ İNŞA EDECEĞİZ”

“GECEMİZ, GÜNDÜZÜMÜZ KKTC’DEKİ PROJELERLE GEÇİYOR”

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye olarak biz bir şeye söz verirsek bunu yaparız” diyerek, üreten bir KKTC vurgusu yaptı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’ye 2 günlük çalışma ziyareti çerçevesinde ilk olarak yapımı devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu. Oktay’a, incelemelerde bulunulan son noktada yol çalışmaları hakkında brifing verildi.

Bilgilendirmenin ardından Oktay ve Başbakan Ersan Saner basına açıklamalarda bulundu.

İncemeler ve brifing sırasında, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da hazır bulundu.

OKTAY: “KKTC’YE VERDİĞİMİZ DEĞERİN GÖSTERGESİ”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, yapılan işleri bizzat yerinde görmek istediklerini belirterek, 2 günlük çalışma ziyareti için KKTC’ye geldiğini belirtti.

Oktay, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’yi ziyaret edeceğine dikkat çekerek, bunun Türkiye olarak KKTC’ye verdikleri çok ciddi değerin göstergesi olduğunu vurguladı. Bunun kısa bir sürede son 1 yıl içerisinde Erdoğan’ın KKTC’ye ikinci ziyareti olacağını söyleyen Oktay, hem projeleri ve hazırlıkları yerinde görmek hem de yürütülen projeleri bizzat sahada, yerinde görüp, incelemek amacıyla KKTC’yi ziyaret ettiğini belirtti.

İlk olarak Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda devam eden çalışmaları gördüğünü ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve bakanların da kendine eşlik ettiğini kaydetti.

“TÜRKİYE OLARAK BİZ BİR ŞEYE SÖZ VERİRSEK BUNU YAPARIZ”

TC Ulaştırma Bakanlığı ile KKTC Ulaştırma Bakanlığı arasında protokol imzalandığını hatırlatan Oktay, “322 km'lik yol yapımı ve bunu tamamlayacağız demiştik. Türkiye olarak biz bir şeye söz verirsek bunu yaparız. KKTC hükümeti ve Başbakan ile birlikte çalışarak, bu sözümüzü fiilen yerine getirmeye çalışıyoruz. Kısmet olursa bu gördüğünüz yol 20 Temmuz’da açılışa hazır hale gelecek” dedi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun açılmasıyla, Lefkoşa’nın çok ciddi anlamda trafik yükünün rahatlayacağını belirten Fuat Oktay, “Şimdiden Lefkoşa’da yaşayan değerli kardeşlerimize hayırlı olsun” dedi.

5 ayrı noktada ana yol projeleri olduğunu ifade eden Oktay, geçmişte kamulaştırmayla ilgili birtakım sıkıntılar nedeniyle ilerleyemeyen projelerin yürümeye başladığını dile getirerek, hükümete teşekkür etti.

TC karayolları ile KKTC karayollarının çok ciddi bir çalışma yürüttüğünü belirten Oktay, dün Ankara’da TC Ulaştırma Bakanı ile bütün çalışmaların üzerinden geçtiklerini anlatarak, “Çalışmalarda son derece memnunuz” diye konuştu.

5 projenin dışında kalan köy yolları projesinin çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Fuat Oktay, yarın bunlardan birisinin çalışmalarını yerinde göreceklerini söyledi.

“ÇOK CİDDİ BİR İLERLEME SAĞLAYACAĞIZ”

Her iki ulaştırma bakanlıklarının da verdikleri sözü tuttuklarını ve takvim çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Oktay, “İnşallah çalışmalar tamamlandığında KKTC’de altyapı çalışmalarıyla ilgili çok ciddi bir ilerlemeyi sağlamış olacağız çok kısa bir süre dönem içerisinde…” şeklinde konuştu.

“ÜRETEN BİR KKTC’Yİ İNŞA EDECEĞİZ”

“Eşit iki egemen devlet, bunlardan KKTC’yi inşa edeceğiz dedik ve ediyoruz, altyapı ve üstyapı olarak üreten bir KKTC’yi inşa edeceğiz hep birlikte dedik. Bize Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da net talimatları bu yöndedir. Bizim Kıbrıs’taki çalışmalarımız da bu çerçevedir” ifadelerini kullanan Oktay, ulaşımdaki çalışmaların bütün hızıyla devam edeceğini kaydetti.

Sağlıktaki çalışmalar çerçevesinde 500 yataklı hastanenin proje çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini ifade eden Oktay, projenin tamamlanıp, temelin atılacağını söyledi.



Covid-19 sürecinde de her zaman KKTC’nin yanında olacaklarını söylediklerini dile getiren Oktay, bu sözü de yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.Tünel açılışıyla Güzelyurt civarındaki çalışmaların devam ettiğine işaret eden Oktay, bu yıl Güzelyurt’a ilk suyun verileceğini ve Mesarya tarafındaki çalışmaların da başlayacağını kaydetti. Oktay, “Tarımda kapasiteyi çok ciddi anlamda artıracak iki ayrı proje” dedi.“MECLİS’TEKİ HER BİR MİLLETVEKİLİNİN KKTC VATANDAŞINA OLAN BORCUDUR”Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili teknik çalışmalarının sona geldiğine işaret eden Oktay, şöyle devam etti:“Burada biz Kıbrıs’ı, Meclis’i bekliyoruz. Meclis üzerine düşeni yaparsa, siyasi partiler üzerine düşeni yaparsa, üreten bir KKTC yaratabiliriz. Bu da Meclis’teki her bir milletvekilinin KKTC vatandaşına olan borcudur diye düşünüyorum. Bu vesile ile buradaki tüm Kıbrıslı kardeşlerimize bunu hatırlatmak istiyorum”Başka alanlarda da çalışmaları olduğundan bahseden Oktay, gençlerle ilgili spor salonları ve sahaları hakkında da çalışmaları sonlandırmak üzere olduklarını söyledi. Bu çalışmalara da bu yıl başlayacaklarını kaydeden Oktay, gençlere sportif alanda faaliyetlerini sürdürecekleri alanları sunacaklarını belirtti.E-devlet konusundaki çalışmaların da çok hız kazandığının altını çizen Oktay, “Orası da açılışa hazır durumda. KKTC vatandaşlarımız, TC vatandaşlarımızın yararlandığı her türlü kolaylıktan dijital sistemden faydalanacak. Ciddi aşama kaydettik. Dijital dönüşüm ofisi başkanımız, ekibimiz de çalışmaları yerinde bizzat takip etmek üzere buradalar” diye konuştu.Projelerin ve inşa faaliyetlerinin devam edeceğine vurgu yapan Oktay, Başbakan ve hükümetle de yakinen çalışmaların süreceğini kaydetti. Oktay, “Hep birlikte daha güzel günleri göreceğiz inşallah. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.“GECEMİZ, GÜNDÜZÜMÜZ KKTC’DEKİ PROJELERLE GEÇİYOR”Oktay bir basın mensubunun sorusu üzerine şu yanıtı verdi:“Türkiye’de 1 yıl sonra ben ancak kendi memleketime gidebildim. Orada çok yoğun şikayetler vardı bana, ‘Kıbrıs’a verdiğiniz, ayırdığınız zamanın yüzde 10’unu bize ayırabilir misiniz’ şeklinde… Gecemiz, gündüzümüz KKTC’deki projelerle geçiyor. Sadece benim değil, hükümetteki tüm bakan arkadaşlarımızın da… Hemen hemen her gün Sayın Cumhurbaşkanımıza da bununla ilgili gelişmeleri bizzat arz ederiz. Kendisi de çok yakinen takip eder. Hepimiz buraya odaklandık. Ama hep birlikte yapacağız bunu, Kuzey Kıbrıs’ta hem hükümetle, hem meclisle hem de sokaktaki vatandaşlarla ki başarıya ulaşalım.”SANER: “250 BİN VATANDAŞIMIZ AŞILANDI”Başbakan Ersan Saner de konuşmasında, ilk Ankara ziyaretinde bazı hedefler koyduklarına dikkat çekerek, ilk hedeflerinin 500 bin doz aşı olduğunu söyledi. 500 bin doz aşı konusunda KKTC’nin hiçbir sıkıntısının kalmadığını dile getiren Saner, Oktay’a teşekkür etti. Şu anda 250 bin vatandaşın aşılandığını açıklayan Saner, ikinci dozlar tamamlandıktan çok ciddi bir ivme kazanacaklarını söyledi.“Dünyada 63 ülkeye aşı gitmemişken bizlerin bu noktaya ulaşması büyük bir değerdir” diyen Saner, toplumsal bağışıklığın kazanılmasıyla bunun ekonomiye getirisi olacağını söyledi. Turizm ve eğitim alanında vatandaşların aşılandığını dile getiren Başbakan Saner, açılımlar için gayretlerinin ortada olduğunu belirtti.“DÜNYANIN EN İYİ ÜLKELERİ ARASINDAYIZ”Türkiye’nin de desteğiyle kısa sürede ekonomik olarak girdilerin de arttığını kaydeden Başbakan Saner, Covid-19 konusunda KKTC’nin dünyanın en iyi ülkeleri arasında olduğunu vurgulayarak, Güney Kıbrıs’ın kırmızı ülke konumuna geçmesine rağmen KKTC’nin daha temkinli ve daha iyi gittiğini ifade etti.Altyapı yatırımlarının yeni temeli atılacak yollarla birlikte ilerleyeceğine dikkat çeken Saner, “Sizin KKTC’yi ziyaretinizde 4 protokol imzalamıştık ve Mayıs ayında ülkeyi şantiyeye çevireceğiz sözü vermiştik. Bu sözler sizlerin de katkılarıyla birer birer gerçek oldu. Mayıs ayını geride bıraktık, Temmuz ayındaki açılışları konuşmaya başladık” şeklinde konuştu.E-devlet binasının temelinin de 20 Temmuz’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’yi ziyareti sırasında atılacağını dile getiren Başbakan Saner, KKTC’nin tüm hizmetlere online olarak ulaşma fırsatı yakalayacağını söyledi ve bürokratik işlerin halkın bir tık uzağında olacağına vurgu yaptı.Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Değirmenlik-Çatalköy, İskele-Bafra yolundaki çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Saner, Ankara’dan yapılan ihalelerle 322 km’lik köy yollarının büyük bir kısmının ihalesinin tamamlandığını ve yol inşaatlarının başladığını kaydetti.“NE SÖZ VERDİYSEK, BUNLARI TEKER TEKER YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”500 yataklı hastanenin proje çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Saner, “Biz sizlerle ne söz verdiysek, bunları teker teker yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek, TC’ye katkıları nedeniyle teşekkür etti.Başbakan Saner, iki egemen eşit devlet hedefi kapsamında bundan sonraki dönemde de aynı hızda çalışmalarını yürüterek, egemen eşit devlet statüsünün daha üst noktaya taşınması için birlikte çalışacaklarını söyledi. Saner, Oktay’a tekrardan “hoş geldiniz” diyerek, yatırımların halka hayırlı olmasını temenni etti.