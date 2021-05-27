Oğuz: “süreç tüm dengeleri altüst etti”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, hayat pahalılığının dondurulması, zamlar, giderlerin kısılması, tasarruf, ödemelerin hükümetin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. İçinden geçilen sürecin tüm dengeleri altüst ettiğini ifade eden Oğuz, zarar gören ekonomik durumu düzeltlmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

OĞUZ: “ERCAN’DAKİ ŞİRKET, YER TESLİMİ GEÇ YAPILDIĞI İÇİN GELİR KAYBI YAŞADI”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, gümrük çalışanlarının güvenliği ve sağlığı için her zaman çalıştıklarını, ek mesailer, personel alımı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, sorunların ortadan kalkacağını kaydetti.

Ercan’da gelir kaybı yaşayan işletmecinin gelir paylaşımı konusundaki ertleme talebi ile ilgili de konuşan Oğuz, yer tesliminin geç yapıldığını, ilgili şirketin gelir kaybı yaşadığını, ancak hükümetin ilgili firma ile gerekli görüşmeleri yaparak Maliye’ye gerekli akışın sağlanacağını, yatırımın da hızlı bir şekilde ülkeye kazandırılacağını söyledi.