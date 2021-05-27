banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapalı turizm merhem olmadı
Kapalı turizm merhem olmadı
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
“Ankara’ya kendimizi anlatabilmeliyiz…”
Akıncı için tehdit ortadan kalktı mı?
Akıncı için tehdit ortadan kalktı...
Bir numara olmanın yolu
Bir numara olmanın yolu
banner376

Oğuz: “süreç tüm dengeleri altüst etti”

27 Mayıs 2021 Perşembe 20:07
Oğuz: “süreç tüm dengeleri altüst etti”
banner337

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, hayat pahalılığının dondurulması, zamlar, giderlerin kısılması, tasarruf, ödemelerin hükümetin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. İçinden geçilen sürecin tüm dengeleri altüst ettiğini ifade eden Oğuz, zarar gören ekonomik durumu düzeltlmek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

OĞUZ: “ERCAN’DAKİ ŞİRKET, YER TESLİMİ GEÇ YAPILDIĞI İÇİN GELİR KAYBI YAŞADI”

banner341
Maliye Bakanı Dursun Oğuz da, gümrük çalışanlarının güvenliği ve sağlığı için her zaman çalıştıklarını, ek mesailer, personel alımı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, sorunların ortadan kalkacağını kaydetti.

Ercan’da gelir kaybı yaşayan işletmecinin gelir paylaşımı konusundaki ertleme talebi ile ilgili de konuşan Oğuz, yer tesliminin geç yapıldığını, ilgili şirketin gelir kaybı yaşadığını, ancak hükümetin ilgili firma ile gerekli görüşmeleri yaparak Maliye’ye gerekli akışın sağlanacağını, yatırımın da hızlı bir şekilde ülkeye kazandırılacağını söyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay: “Adalı cinayetinin aydınlığa kavuşturulması iki ülkenin boynunun borcu”
Uluçay: “Adalı cinayetinin aydınlığa kavuşturulması iki ülkenin boynunun borcu”
Hamzaoğulları: “Her konuda dibe vuruldu”
Hamzaoğulları: “Her konuda dibe vuruldu”
Akansoy: ''Yeni ve çağdaş bir vatandaşlık sistemi gerekli”
Akansoy: ''Yeni ve çağdaş bir vatandaşlık sistemi gerekli”
Manavoğlu: “Hükümet icraatlarıyla cansız mankene dönüştü”
Manavoğlu: “Hükümet icraatlarıyla cansız mankene dönüştü”
Meclis toplantısı tamamlandı
Meclis toplantısı tamamlandı
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
KKTC'de vaka sayılarında düşüş devam ediyor
Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (değişiklik) yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu
Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (değişiklik) yasa önerisi halkın bilgisine sunuldu
Ataoğlu: “Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız”
Ataoğlu: “Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız”
Meclis güncel konuşmalarla devam ediyor
Meclis güncel konuşmalarla devam ediyor
Erhürman: “Meclis, Anayasa’yı ihlal eden bir noktaya sürükleniyor“
Erhürman: “Meclis, Anayasa’yı ihlal eden bir noktaya sürükleniyor“

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim