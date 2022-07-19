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Oğuz: “Barış Harekatı Kıbrıs Türk Halkının Var Oluş Mücadelesinde Dönüm Noktası”

19 Temmuz 2022 Salı 14:00
Oğuz: “Barış Harekatı Kıbrıs Türk Halkının Var Oluş Mücadelesinde Dönüm Noktası”

Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk halkının  var oluş mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Oğuz, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, Kıbrıs Türk halkının 1963-74 arasındaki zorlu dönemde büyük acılar çektiğini,  çetin mücadeleler vererek varlığını sürdürdüğünü belirtti. 

Oğuz mesajında şunları kaydetti:

“Halkımız, Barış Harekâtı’yla birlikte, özgür ve güven içinde yaşayabileceği, kendi kendini yönetebileceği bir coğrafyaya kavuşmuştur. Bugün halkımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteğiyle, huzur ve güven içinde yaşamakta, geleceğe umutla bakmaktadır. 

Kıbrıs Türk halkının yıllarca sürdürmüş olduğu var oluş mücadelesinin yerini, bu kez üreticilerimizin bu topraklardan kopmamaları, emeklerinin değerini bulması mücadelesi almıştır. Bu noktada insan haklarına aykırı olan ambargo ve izolasyonların kaldırılması, halkımızın ve üreticilerimizin dünyayla bütünleşmesi büyük önem taşımaktadır. Bizler de çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmekte, üreticilerimizin önünü açmak için tüm kapıları zorlamaktayız. Üreticilerimizin rahat nefes almasını sağlamak için tüm gücümüzü seferber etmiş durumdayız. Mücadele ruhu güçlü olan Kıbrıs Türk halkı tüm sıkıntılı günleri güç birliği ile atlattığı gibi, bu kriz karşında da dimdik ayakta duracaktır.  

Halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar, bu topraklarda insanca ve özgürce yaşayabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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Son Güncelleme: 19.07.2022 15:44
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