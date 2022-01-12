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Nurel: 5 yıl daha seyirci kalmayacağız

Demokrat Parti Girne Milletvekili Adayı Redif Nurel, önümüzdeki 5 yılın da kaybedilmemesi adına yola çıktıklarını söyledi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 21:15
Nurel: 5 yıl daha seyirci kalmayacağız

Yazılı bir açıklama yapan Nurel, “pandemi, ekonomik sıkıntılar, kötü hava koşulları ,artan vakalar, siyasete hiç güvenin kalmamış olması bizlere engel değildir” ifadelerini kullandı.

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Her şeyi göze alarak bu yola çıktıklarını belirten Redif Nurel,“ ülkemizde gençlerimiz ülkemizden kaçıyor, çalışanımız memurumuz eriyen maaşlar karşısında eziliyor, üreticimiz hayvancımız iş adamımız bilinçliymiş gibi yok ediliyor, torunlarımızın geleceği satılıyor çalınıyor” dedi.

Nurel yapılanları 5 yıl daha durum izlememek adına siyasete girdiğini belirten Demokrat Parti Girne Milletvekili Adayı Redif Nurel, 5 yıl daha buna seyirci kalmayacağız, şimdi uyanıp kendimize gelme zamanı ayağa kalkma zamanı” ifadelerini kullandı.

Nurel, asla mücadeleden vazgeçemeyiz buna hakkımız yok. Geçmişimiz yaşadıklarımız ve1571’ den hatta öncesinden gelen onurlu gururlu varoluş mücadelemiz buna müsaade etmez etmeyecektir” şeklinde konuştu

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Son Güncelleme: 12.01.2022 21:19
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